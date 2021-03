Lotto di marzo. Un evento ON LINE per ricordare conquiste, discriminazioni e violenze sulle donne

Luigi Castaldi | La primavera alle porte diffonde un intenso profumo di mimosa, che ci conduce dritto alla Giornata internazionale della Donna, che ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze, di cui le donne sono state, e sono ancora, oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Nonostante dappertutto sia conclamata l’esigenza secondo cui la donna svolga un ruolo preminente nella vita sociale, spesso si assiste, sia dai comportamenti personali, sia istituzionali, ad una negazione di questo principio ineluttabile.

In occasione della giornata internazionale dedicata alle donne, l’Associazione Culturale Radici, non potendo utilizzare, a causa dell’emergenza sanitaria, i luoghi preposti e cioè il Museo Civico Giovanni Maltese, organizza, per l’occasione, un salotto virtuale, ove saranno accolti tutti coloro che vorranno apportare un contributo, una testimonianza al fecondo germe di idee, inizialmente proposte dagli ospiti invitati dall’Associazione. In proposito essa intende anche ricordare la figura di Fanny Jane Fayrer, che potremmo definire precorritrice delle moderne femministe.

Un evento ricco di ospiti e sinergie associative ove emerge la collaborazione con il Centro Ricerche Storiche d’Ambra, l’Associazione Vicoli Saraceni, l’Associazione Giochi di Natale e l’Associazione Radici.

Tra i numerosi ospiti la Preside Angela Procaccini, autrice tra l’altro dell’emblematico libro “D”, sette donne accomunate da un dramma che ha segnato la loro vita; l’Avv. Nino d’Ambra, pioniere degli eventi isolani inerenti alla Festa della Donna, l’assessore al Welfare del Comune di Forio, Angela Albano, ideatrice e curatrice dello Sportello Donna a Forio. Interverranno inoltre il M° Raffaele De Maio, il regista e scrittore Prof. Eduardo Cocciardo. L’Associazione Radici accoglie inoltre, in rappresentanza dell’Associazione Vicoli Saraceni la partecipazione speciale della Prof. Anna Capodanno e Anna Castagna. Nel corso della serata il M° Nello Di Leva, dal rinomato laboratorio ceramista Kèramos, si esibirà nel confezionamento di pezzi unici dedicati alla Donna. Vari contributi musicali saranno offerti dalla cantante e attrice Sara Pantalone, dall’eclettico e vulcanico M° Franco Patalano ‘U Ssol, mentre i Proff. Federica Monti e Fabio Bianco, guideranno gli allievi dell’IC Forio 1 e dell’Accademia Musicale Note sul Mare nell’esecuzione di brani del repertorio classico.

Come si evince dal titolo dell’evento «Lotto di marzo» non è un gioco di parole ma un’esortazione alla lotta, all’aggregazione alla rivendicazione di un ruolo prioritario al femminile. La serata sarà incentrata sul ruolo della donna, anche in considerazione del maggior carico di oneri e responsabilità derivante dalla pandemia.

La scelta simbolica della mimosa come simbolo dell’emancipazione femminile risale, in Italia, al 1946 quando le organizzatrici delle celebrazioni romane cercavano un fiore di stagione che costasse poco, e lo trovarono appunto nella mimosa.

Appuntamento, dunque sulla piattaforma google meet al link. https://meet.google.com/vpn-fzmh-osw Lunedì 8 Marzo 2021 ore18.30

Altre notizie e foto alla pagina: http://www.iltorrioneforio.it/eventi-brevi/gli-eventi-del-torrione/eventi-del-torrione-dal-2018-al-2020/eventi-2021/2-lotto-di-marzo/