“Lotto di marzo”, la Giornata mondiale della Donna al Torrione

L’incipiente primavera si coglie soprattutto dalla fragranza diffusa nell’aria di un morbido e vellutato stame, la mimosa. Il gradevole profumo si espande tra i giardini e le ville di questo scoglio incantato e ci ricorda che sta per avvicinarsi la Giornata internazionale della Donna, che ricorre l’8 marzo di ogni anno,

Una giornata particolare, dunque, per ricordare non solo le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze che le donne subiscono ancora, in quasi tutte i paesi del mondo.

Fin dall’inizio del secolo scorso la donna ha lottato per ottenere quel ruolo preminente nella vita sociale, che le consenta di avere almeno delle pari opportunità e dignità. Purtroppo, ancora troppo spesso, si assiste, sia dai comportamenti personali, sia istituzionali, ad una negazione di questi principii ineluttabili. Proprio per sottolineare questi aspetti, la Festa delle Donne è una delle due giornate dedicate ai diritti di genere insieme alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade ogni anno il 25 novembre.

La mimosa fu scelta come simbolo dell’emancipazione femminile dalle organizzatrici delle celebrazioni italiane che cercarono un fiore di stagione da scambiarsi e che costasse poco, e lo trovarono appunto nella mimosa.

Per il tradizionale appuntamento, in occasione della giornata internazionale dedicata alle donne,l’Associazione Culturale Radici, con la mente sempre rivolta al compianto Presidente Giuseppe Magaldi, ha programmato un evento per ricordare conquiste, discriminazioni e violenze sulle donne presso il Museo Civico Giovanni Maltese, ove saranno accolti tutti coloro che vorranno apportare la propria testimonianza, al fertile contributo di idee, inizialmente proposte dagli ospiti invitati dall’Associazione.

Tra i numerosi ospiti, la Proff.ssa Anna Capodanno, la Dott.ssa Francesca Visone, il M° Raffaele De Maio e il regista e scrittore Prof. Eduardo Cocciardo. L’Associazione Radici è lieta di accogliere, inoltre, i Proff. Federica Monti e Fabio Bianco che guideranno gli allievi dell’Accademia Musicale Note sul Mare nell’esecuzione di brani del repertorio classico di autori dell’800.

Il titolo di questo messaggio «Lotto di marzo» non è un gioco di parole ma un’esortazione all’aggregazione per la rivendicazione di un ruolo prioritario al femminile.

Appuntamento presso il Museo Civico Giovanni Maltese mercoledì 8 Marzo 2023 ore17.30