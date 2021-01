Lost Christmast. Lorenzo Salvato ci porta a “Winter Wonderland”

Una delle canzoni più classiche del periodo, le cui strofe parlano di festa natalizia, di atmosfere da sogno e di amore, oltre che di serenità e forza d’animo. Oggi per la nostra particolare compilation realizzata con i talenti della TCA, che volge quasi alla sua conclusione, vi presentiamo la decima traccia interpretata dal bravissimo Lorenzo Salvato: Winter Wonderland.

Un grande successo, interpretato negli anni da cantanti di ogni genere, il brano racchiude in sé tanta magia del Natale e delle festività natalizie, in un susseguirsi di rime e di sonorità che tutti noi abbiamo canticchiato almeno una volta in questi giorni festivi.

A presentarci questo brano è Lorenzo Salvato, 16enne di Ischia dove frequenta il Liceo Linguistico. Studia canto da un anno, la musica è la sua passione, lo rende felice e lo rilassa. Suona anche il pianoforte e la chitarra. Ama l’arte in tutte le sue sfaccettature,soprattutto la moda ed il disegno, e vede il suo futuro nel mondo dell’arte. La musica che ama ascoltare è di genere, pop, jazz, Blues e Indie.Lorenzo ha una personalità esuberante ed estroversa, allegro, ironico ed eccentrico anche nel modo di vestire, mostra un bel temperamento artistico.

Un temperamento che emerge in ogni sua interpretazione ed anche nella scelta dei brani che studia con attenzione prima di proporre al grande pubblico.

Buon Winter Wonderland, buon “Lost Christmas”.