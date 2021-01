Lost Christmast. Have yourself a Merry Little Christmas, l’augurio di Giulia Ruopoli

Fermarsi a riflettere e riscoprire se stessi, gli amici e gli affetti più cari. E’ anche questo l’augurio racchiuso nel brano “Have yourself a Merry Little Christmas” e che compone la nona traccia della nostra particolare compilation natalizia realizzata insieme ai talenti della TCA di Teresa Coppa.

A presentarci il brano è la bravissima Giulia Ruopoli, giovane artista dell’Accademia.

Giulia ha solo 17 anni è di Ischia e frequenta il Liceo Linguistico. Era allieva di Arianna Bosco prima che questa insegnasse in Accademia quindi da oltre 6 anni. Ama la musica e soprattutto il canto che per lei è una valvola di sfogo ed ha così tanti sogni ed aspirazioni per il futuro che non ha ancora deciso cosa farà da grande, è sicuro però, che non smetterà mai di studiare la musica. I generi musicali che ama sono il pop, l’indie ed il soul. Pur essendo timida e sensibile, Giulia riesce ad esprimersi e ad essere sé stessa quando canta dando grandi soddisfazioni alla sua insegnante che ha intenzione di coinvolgerla in alcune serate musicali a Procida per la prossima stagione.

Un vero e proprio talento, come tutti gli altri che stanno prendendo parte alla nostra iniziativa che punta a fornire l’isola di una compilation natalizia per non far passare questo particolare periodo festivo in modo silenzioso e non coinvolgente. Grazie alla musica, infatti, e ai successi internazionali presentati, ogni barriera cade e le distanze di accorciano in modo decisivo, con una condivisione di intenti e di emozioni senza eguali.

