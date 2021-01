Lost Christmas. “So this is Christmas”, l’intensità della voce di Rosanna Contreras

Dopo la pausa dovuta alle festività di fine anno, riprende il nostro bellissimo e coloratissimo progetto “Lost Christmas” che ci vede protagonisti assieme ai giovani talenti della Teresa Coppa Academy.

Oggi ascolteremo un nuovo brano della nostra particolarissima compilation natalizia nata per regalare un po’ di gioia e di spensieratezza in questo periodo così particolare che sta segnando anche le nostre festività natalizie.

La nuova voce che vi presentiamo è quella di Rosanna Contreras che, con maestria e passione, propone il brano “So this is Christmas” nella versione portata al successo da Celine Dion.

Conosciamo meglio la nostra Rosanna. Giovanissima appassionata di musica, Rosanna Contreras è di origine dominicana, ha 16 anni e frequenta il terzo anno dell’Istituto Alberghiero. Dal 2017 studia Canto con Giovanni Apetino ed ha partecipato, oltre che ai concerti di fine anno dell’Accademia, a diverse manifestazioni tra cui “Note di Natale 2019” organizzato dal Comune di Forio ed “Una voce per Antonia”. Mostra delle bellissime doti vocali, ottima intonazione e talento musicale. Allegra, solare e simpaticissima studia canto con gioia, umiltà senza mai montarsi la testa nonostante la sua bravura. Lost Christmas è una compilation molto particolare,che state avendo modo di cedere prendere forma di giorno in giorno.

Ricordiamo che i brani della nostra particolarissima compilation (che trovate elencati nella colonna di fianco) e che compongono il progetto “Lost Christmas” (di cui potete leggere nel box dedicato) sono disponibili sui nostri canali social come Facebook e Youtube, come anche sul nostro sito ufficiale. Seguiteci per restare sempre aggiornati su cosa accade sulla nostra isola e non solo!

Intanto, vi lasciamo a Rosanna con “so this is Christmas”. Buon ascolto, buon “Lost Christmas”!