Lost Christmas, musica per un Natale speciale. Quest’anno ci regaliamo una compilation

Non c’è Natale senza alberi addobbati, lucine colorate, presepi in ogni loro forma e, soprattutto, la musica. Sono le intramontabili canzoni di oggi e di ieri, infatti, a rendere ogni anno il Natale sempre più indelebile e particolare. Le melodie, sempre orecchiabili e emozionanti, diventano un tutt’uno con le atmosfere natalizie e con i ricordi che ci accompagnano in queste festività.

Complice anche la larga diffusione di social “ballerini” tipo Tiktok, infatti, sono tante le musiche natalizie che riecheggiano dai nostri smartphone e sui nostri tablet e pc, melodie ed arrangiamenti che scatenano tutto lo spirito natalizio presente in ognuno di noi.

Da qui l’idea della nostra testata: perchè non creare un palcoscenico “virtual-editoriale” da mettere a disposizione dei giovani talenti isolani in questo periodo natalizio? Perchè non creare una compilation natalizia che possa da un lato evidenziare la creatività nostrana e dall’altro costituire un bel prodotto da veicolare durante le festività natalizie, un po’ come avviene nel resto del mondo? Partendo da questi concetti, abbiamo trovato la grande disponibilità e l’entusiasmo di Teresa Coppa Academy e dei suoi ragazzi che, in pochissimo tempo, hanno accettato questa grande sfida di Natale riuscendo a realizzare un prodotto più che ottimo approvando in pieno la nostra iniziativa.

Teresa Coppa, con la sua accademia TCA è diventata, nel tempo, un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi isolani che vogliono avvicinarsi all’affascinante mondo dell’arte e della musica in particolare, fornendo l’opportunità agli studenti di frequentare importanti lezioni e di essere seguiti da tutor e maestri di indubbio valore professionale ed artistico. Una bellissima realtà ben radicata sul territorio, che conta tantissimi allievi e che “sforna” prodotti di classe e di livello, che impreziosiscono, di anno in anno, l’offerta creativa della nostra isola.

La Musica, si sa, supera le barriere del tempo e dello spazio e anche in questo difficilissimo periodo che stiamo vivendo, può, anzi deve rendere il Natale indimenticabile.

Un Natale in musica e nel segno dell’arte che parte da un gioco di parole, “Lost Christmas”. A metà tra “Last Christmas” (la hit internazionale tanto ballata e cantata) e “Lost” di perso (ma tranquilli, non ci ritroviamo sull’isola del telefilm Lost, bensì abbiamo i piedi ben piantati sulla nostra Ischia), con la nostra compilation vogliamo evidenziare, in positivo, questo Natale che a pandemia non può cancellare.

A partire dal giorno 27 dicembre pubblicheremo in edicola e sui nostri canali social una “traccia” della Compilation firmata Il Dispari e TCA. Troverete tanti approfondimenti e curiosità sul brano proposto e conoscerete alcuni talenti isolani davvero da non perdere.

Protagonisti, infatti, saranno: Veronica Cigliano, Rosa Mattera, Giovanni Mazzella, Duo Cafè Napoletano, Angela Broccoli, Rosanna Contreras, Giulia Moncada, Angelo Francesco Monti, Giulia Ruopoli, Giovanni Apetino e Lorenzo Salvato.

Ben undici appuntamenti in musica che culmineranno con l’ultima “traccia” considerabile come bonus: il celebre brano “Imagine” realizzato dal coro della Teresa Coppa Academy.

Ecco il nostro regalo di Natale per tutti i nostri lettori, nuovi e storici, una compilation natalizia particolare, carica di arte, di musica, di speranza e di “vero spirito natalizio”.

Buon ascolto a tutti!

LA COMPILATION

1) Veronica Cigliano: Buon Natale a tutto il mondo

2) Rosa Mattera: Bianco Natale (Irene Grandi)

3) Giovanni Mazzella: Let It snow, let It snow

4) Duo Cafe’ Napoletano(G. Apetino, Jerry D’Ambra): Last Christmas (G.Michael)

5)Angela Broccoli: Snowman

6) Rosanna Contreras: So this is Christmas (Celine Dion)

7) Giulia Moncada: Hallelujah (Cohen)

8) Angelo Francesco Monti: All I want for Christmas

9) Giulia Ruopoli: Have yourself a Merry Little Christmas

10) Giovanni Apetino: Santa Claus is Coming to town

11) Lorenzo Salvato: Winterbin Wonderland

Extra Coro degli allievi di Giovanni Apetino: Imagine.