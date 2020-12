LOST CHRISTMAS. Last Christmas, una ballata d’amore con i “Cafè Napoletano Duo”

Il Natale, o meglio le festività natalizie, sono per antonomasia i giorni in cui lasciarsi andare con gli affetti più veri e rallentare i propri ritmi. Un periodo diverso dagli altri, in cui poter anche riflettere su se stessi e sul momento che si sta vivendo.

Proprio come il protagonista della canzone “Last Christmas”, celebre successo degli Wham! con George Michael, che ricorda il Natale passato e prende consapevolezza di se in quello presente. Una ballata d’amore che ha sullo sfondo il Natale e che ben si colloca all’interno della nostra particolare compilation natalizia che stiamo realizzando con il prezioso apporto della TCA Teresa Coppa Academy.

Ad interpretare questo bellissimo e romantico brano è il “Cafè Napoletano Duo” che, proprio come gli “Wham!” danzeranno tra gli spazi del pentagramma regalandoci non poche emozioni.

“Cafè Napoletano Duo” è un progetto di musica napoletana e italiana rivisitata in chiave moderna con pianoforte e voci. Un duo affiatato, formato da Giovanni Apetino (voce) e Jerry D’Ambra (voce e pianoforte) ed è il frutto di una lunga ed inossidabile amicizia e di una profonda intesa musicale.

Tutti aspetti che si riflettono, più che positivamente, nella musica e impreziosiscono la nostra compilation giunta, oggi, alla sua quarta traccia. Un bel successo che sta contando tante visualizzazioni online e “share” tra appassionati di musica e dell’arte in generale.

Ricordiamo che chi volesse recuperare l’ascolto delle tracce “passate” nei giorni scorsi, può cliccare sui nostri social (Facebook e Youtube in primis) e sul nostro sito ufficiale nella sezione “società”.

Lasciatevi ammaliare dalla scelta musicale degli alunni e dei maestri della TCA (di cui potete leggere nel box qui di fianco) e dal nostro progetto “tandem” con l’accademia di giovani talenti isolani. Alzate il volume, indossate le cuffiette e immergetevi nelle emozioni della musica live!