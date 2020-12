Lost Christmas. “Buon Natale a tutto il Mondo”, Veronica Cigliano apre la nostra compilation

Prende il via, oggi, 27 dicembre, il nostro bellissimo e coloratissimo progetto “Lost Christmas” che ci vede protagonisti assieme ai giovani talenti della Teresa Coppa Academy.

Come anticipato nell’edizione cartacea del 24 dicembre, infatti, oggi ascolteremo il primo brano della nostra particolarissima compilation natalizia nata per regalare un po’ di gioia e di spensieratezza in questo periodo così particolare che sta segnando anche le nostre festività natalizie.

Tanti brani scelti con attenzione dai maestri Arianna Bosco e Giovanni Apetino, ed eseguiti dai bravissimi allievi dell’Accademia che in pochissimo tempo è diventata punto di riferimento per i talenti isolani e non solo.

A rompere il ghiaccio e a rappresentare la “traccia n. 1” è la giovanissima Veronica Cigliano. Con la freschezza dei suoi 12 anni, Veronica presenta al grande pubblico il brano “Buon Natale a tutto il Mondo”, un testo molto sentito e moderno, che ben racconta lo spirito di comunità e l’amore che è alla base delle festività natalizie, quell’amore vero e sincero che si prova verso gli affetti più cari e che si trasforma in speranza in un futuro migliore.

Ma conosciamo meglio la nostra Veronica Cigliano. Da sempre appassionata della musica, Veronica è di Forio e frequenta la seconda Media ad indirizzo musicale dove studia Pianoforte. Le piace il canto che la fa sentire bene ed ama anche le arti figurative. Ama cantare musica leggera e pop. L’insegnante Arianna Bosco la definisce affettuosamente come un “carro armato” perchè è ferma sui suoi obbiettivi, non si lascia condizionare dagli avvenimenti ed è tenace nell’affrontare e superare le difficoltà che trova lungo il suo percorso,quindi è destinata solo ad avanzare, migliorare e realizzare i suoi sogni.

Ma ora, accedete ai nostri canali virtuali, alzate il volume e perdetevi nel nostro “Natale”…. Buon ascolto, buon “Lost Christmas”!!!

IL PROGETTO

Lost Christmas è il nostro innovativo progetto “musical-culturale” che prende il via quest’anno e che vede protagonisti, assieme alla nostra testata, anche i ragazzi della Teresa Coppa Academy di Forio. La musica si sa, non ha barriere e confini, non conosce “zone rosse” se non la “comfort zone” che crea quando l’ascoltiamo, e, soprattutto, ci unisce indipendentemente dalla distanza.

Da qui l’idea della nostra testata: perchè non creare un palcoscenico “virtual-editoriale” da mettere a disposizione dei giovani talenti isolani in questo periodo natalizio? Perchè non creare una compilation natalizia che possa da un lato evidenziare la creatività nostrana e dall’altro costituire un bel prodotto da veicolare durante le festività natalizie, un po’ come avviene nel resto del mondo? Partendo da questi concetti, abbiamo trovato la grande disponibilità e l’entusiasmo di Teresa Coppa Academy e dei suoi ragazzi che hanno accettato questa grande sfida di Natale riuscendo a realizzare un prodotto più che ottimo approvando in pieno la nostra iniziativa.

Teresa Coppa, con la sua accademia TCA è diventata, nel tempo, un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi isolani che vogliono avvicinarsi all’affascinante mondo dell’arte e della musica in particolare, fornendo l’opportunità agli studenti di frequentare importanti lezioni e di essere seguiti da tutor e maestri di indubbio valore professionale ed artistico. Una bellissima realtà ben radicata sul territorio, che conta tantissimi allievi e che “sforna” prodotti di classe e di livello, che impreziosiscono, di anno in anno, l’offerta creativa della nostra isola.

LA COMPILATION

1) Veronica Cigliano: Buon Natale a tutto il mondo

2) Rosa Mattera: Bianco Natale (Irene Grandi)

3) Giovanni Mazzella: Let It snow, let It snow

4) Duo Cafe’ Napoletano(G. Apetino, Jerry D’Ambra): Last Christmas (G.Michael)

5)Angela Broccoli: Snowman

6) Rosanna Contreras: So this is Christmas (Celine Dion)

7) Giulia Moncada: Hallelujah (Cohen)

8) Angelo Francesco Monti: All I want for Christmas

9) Giulia Ruopoli: Have yourself a Merry Little Christmas

10) Giovanni Apetino: Santa Claus is Coming to town

11) Lorenzo Salvato: Winterbin Wonderland

Extra Coro degli allievi di Giovanni Apetino: Imagine.