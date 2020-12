Lost Christmas. “Bianco Natale”, poesia in musica con Rosa Mattera

La nostra particolare e bella iniziativa denominata “Lost Christmas” continua con la voce, inconfondibile, di Rosa Mattera, giovanissima cantante foriana.

Rosa, anche lei 12enne come Veronica Cigliano che ha inaugurato la nostra compilation, è una allieva della TCA, Teresa Coppa Academy, una vera e propria fucina di talenti tutti isolani e di varia età, che calcano palcoscenici già di rilievo.

“E’ Natale ancora la grande festa che sa tutti conquistar” recita il brano “Bianco Natale” che Rosa interpreta (seguendo la versione di Irene Grandi) in questa “seconda traccia” della compilation “Lost Christmas” e che vi ammalierà con le grandi emozioni che solo la buona musica sa risvegliare attraverso interpreti che, davvero, si esprimono attraverso la voce e il cuore.

La giovanissima Rosa, lo vedrete anche attraverso i video che condivideremo sui nostri canali web ufficiali, ha un forte temperamento artistico ed una grande passione per la musica. Infatti studia Canto Moderno con Giovanni Apetino e Pianoforte con Teresa Coppa alla T.C.A. Academy. Studentessa iscritta al secodo anno delle scuole medie, ha partecipato a diverse manifestazioni e vinto vari concorsi. Quest’anno ha partecipato al Cantagiro arrivando a qualificarsi per la finale. Ha inoltre vinto il concorso online La lanterna d’Oro e si è qualificata per la finale nell’ambito del concorso “Ars Music”.

Un curriculum già più che folto che lancia la nostra Rosa nel grande mondo della musica e dell’arte. Lasciatevi incantare dalle atmosfere del tradizionale “Bianco Natale”, viviamo le emozioni del candore della neve e della “festa che sta tutti conquistar”. Alzate il volume, chiudete gli occhi e ascoltate la voce di Rosa Mattera.

Ecco a voi la seconda traccia della nostra compilation che vi accompagnerà in questi giorni di festa.

Buon ascolto, buon “Lost Christmas”!!!