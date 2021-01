Lost Christmas. Angelo Francesco Monti con “All I want for Christmas”

La nostra bella e particolare compilation nata dall’incontro tra la nostra testate e la Teresa Coppa Academy TCA continua con un brano davvero molto particolare e coinvolgente. Un brano che tutti noi abbiamo canticchiato e ballato almeno una volta nella nostra vita ed in queste giornate di festa: “All I want for Christmas”.

A proporcelo è Angelo Francsco Monti, giovane talento della TCA nato in Bulgaria nel 2002, ma vive a Lacco Ameno e frequenta il 4 anno del Liceo Linguistico di Ischia.Simpatico e socievole, con una infrenabile passione per il canto, frequenta la T.C.A. (già Accademia dei Ragazzi) da quando aveva sette anni ed ha cominciato a studiare Pianoforte con Giuseppe Castagna e Canto con gli insegnanti che man mano si sono avvicendati. Attualmente si sta perfezionando nella classe di Canto Moderno di Giovanni Apetino. Ha partecipato a vari concorsi di canto provinciali, regionali e nazionali tra cui “Bimbo Show”2014 (Primo classificato),”Inarime” 2017 (Secondo classificato),è stato semifinalista a “Una voce per il Sud” e a “Una voce per Sanremo”, ha partecipato a”Una voce per Antonia” (1°Premio), semifinalista con un proprio brano a “Premio Cuore e Canto”, semifinalista a “Castrocaro” 2018 ,ha inoltre partecipato a “Una voce per Mogol”. E’ stato ospite a vari concerti e feste di beneficenza, ha partecipato, inoltre, all’apertura dei concerti di Michele Zarrillo e Fausto Leali che si sono tenuti sull’Isola d’Ischia.Dopo la Maturità è convinto e sicuro di frequentare il Conservatorio per dedicarsi completamente alla musica e inseguire il sogno di una vita!

Buon ascolto con Angelo Francesco Monti e “All I want for Christmas”!