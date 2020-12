LOST CHRISTMAS. Angela Broccoli presenta “Snowman”

Continua la nostra bella iniziativa musicale legata alle festività natalizie e realizzata insieme ai ragazzi della TCA di Teresa Coppa.

Oggi, in questo nuovo appuntamento, vi proponiamo il talento di Angela Broccoli che presenta il brano “Snowman”, tornato alla ribalta anche grazie a vere e proprie challenge canore online.

Angela è una giovanissima talentuosa allieva dell’accademia di Teresa Coppa, appassionata da sempre della musica. Anche se ha solo 16 anni, ha già le idee ben chiare su cosa le piace e cosa vuol fare da grande. Originaria di Forio, ora studia come Grafico Pubblicitario all’ IPS Telese di Ischia e studia da poco tempo canto con Arianna Bosco. Ama la musica che la rivigorisce e la calma. Ascolta un po’ di tutto tra cui i generi pop e rap che predilige. Come hobby, ama andare sullo skateboard e suonare la chitarra. Recentemente ha acquistato un ukulele che vorrebbe imparare a suonare. Il suo sogno è lavorare in un ambito artistico.

Atmosfere natalizie e “invernali”, con un testo, questo proposto da Angela Broccoli, davvero molto particolare e coinvolgente, con sonorità ricercate e un ritmo che avvolge fin dalle prime battute. Un racconto metaforico dell’amore e della vita, racchiuso in un successo internazionale che mette in evidenza le doti canore degli interpreti che lo scelgono.

Ricordiamo che chi volesse recuperare l’ascolto delle tracce “passate” nei giorni scorsi, può cliccare sui nostri social (Facebook e Youtube in primis) e sul nostro sito ufficiale nella sezione “società”.

Lasciatevi ammaliare dalla scelta musicale degli alunni e dei maestri della TCA (di cui potete leggere nel box qui di fianco) e dal nostro progetto “tandem” con l’accademia di giovani talenti isolani. Alzate il volume, indossate le cuffiette e immergetevi nelle emozioni della musica live!