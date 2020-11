L’Ospedale Rizzoli senza direttore sanitario! Antonio Castagliuolo si è dimesso

E così, mentre al stampa amica parla di numerosi ricoveri record e inneggia alla grande macchina Rizzoli, mentre i cittadini aspettano da mesi la consegna delle cartelle cliniche bloccate perchè sono alla firma del responsabile (e la scorsa settimana ne sono state consegnate 10) nelle ultime ore è arriva anche la lettera di dimissioni dal ruolo di direttore sanitario di Antonio Castagliuolo.

Il dottore che copriva in maniera “pro tempore” la poltrona di comando del Rizzoli, dopo lo scandalo Bianco e dopo il quanto accaduto con il precedente ha lasciato. I bene informati parlano di una situazione non più gestibile.

Più di un interlocutore dell’ospedale racconta di episodi poco educati tra il direttore Castagliuolo e il dottor Di Gennaro. Una sorta di faida interna tra i primari che, al netto del covid, va avanti da molti anni.

La guerra tra i professionisti che operano al Rizzoli oggi, però, risulta essere ancora più grave e più importante considerando il periodo storico che stiamo attraversando.

La cosa triste, ahinoi, è che la società civile continua ad indugiare e sollecitare possibili soluzioni alternative (vedi la chiusura, la zona rossa o arancione che sia) invece di iniziare a puntare il dito contro il vero vulnus che abbiamo: la sanità sul territorio e la gestione fallimentare dell’ASL Napoli 2 Nord.

Il mondo intero si accorge di quanto non funzioni nel nostro sistema sanitario, i riflettori nazionali ci raccontano per quello che siamo ma qui da noi, purtroppo, vince la sudditanza dei sindaci appiattiti sulla linea del potere per non disturbare il manovratore, la differenza della società e l’opacità generale che caratterizza la nostra comunità.

I morti aumentano, il numero dei positivi anche, il caos sulla vera dimensione del contagio sull’isola regna sovrano e tutto va bene. Ora anche le dimissioni del buon Castagliuolo da direttore sanitario mentre continuerà ad essere Direttore del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno.