L’ospedale “Rizzoli” ha il nuovo direttore sanitario, è la dott.ssa Erminia Falconio!

Gaetano Di Meglio | Finalmente l’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno ha un nuovo direttore sanitario, la dott.ssa Erminia Falconio, vincitrice del concorso indetto dall’Asl Napoli 2 Nord per colmare una grave lacuna. Come è noto, infatti, il presidio ospedaliero isolano è stato retto finora dal dott. Nunzio Quinto, che si è diviso tra Ischia e Giugliano. La Falconio resterà in carica per cinque anni.

Decisamente il nuovo anno porta una notizia positiva per la sanità isolana, con una nomina che garantirà al nostro ospedale quella stabilità che mancava da troppo tempo ormai; a tutto vantaggio della piena funzionalità, della valorizzazione delle professionalità che vi operano e dunque degli utenti, sia residenti che ospiti. Un problema è stato risolto, almeno per i prossimi cinque anni.

L’ufficialità arriva con la delibera del direttore generale Mario Iervolino, adottata a conclusione della procedura di selezione pubblica per titoli e per colloquio, indetta appunto per il conferimento dell’incarico gestionale, di durata quinquennale, di direttore della U.O.C. Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno.

La delibera fa riferimento all’Atto Aziendale adottato nel 2016 dall’Asl aggiungendo «che, successivamente, in ragione delle variazioni previste dal Piano Ospedaliero e della necessità di dare attuazione alle indicazioni regionali sono stati adottati ulteriori provvedimenti aziendali di modifica parziale dell’Atto Aziendale già approvato dall’Azienda». Fino all’Atto Aziendale dello scorso 21 novembre.

Si riferisce anche che «la U.O.C. Direzione Sanitaria P.O. di Ischia – tra le altre – è stata rinominata in UOC Direzione Medica di Presidio PO Ischia».

La selezione pubblica era stata indetta a marzo 2023, ma come è evidente l’iter non è stato breve. Tanto che la commissione di valutazione, preposta all’esame dei titoli e del colloquio dei partecipanti, è stata nominata solo il 29 settembre scorso.

Entro il termine perentorio del 18 maggio sono pervenute sette istanze di partecipazione, ma solo sei candidati sono stati ammessi: Capuano Luigi, Coppola Teresa, Falconio Erminia, Lombardi Giuseppe, Maluccio Maria Giuseppina, Scherillo Isabella.

Solo in quattro, però, hanno sostenuto il colloquio nella data stabilita, ovvero il 19 gennaio scorso: i dott.ri Capuano Luigi, Falconio Erminia, Maluccio Maria Giuseppina e Scherillo Isabella.

L’ESITO DEL COLLOQUIO

Perfezionato anche questo passaggio, la Commissione di Valutazione, «sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti dai partecipanti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali indicate nel relativo Bando di Selezione, dei volumi dell’attività svolta da ciascun candidato, dell’aderenza al profilo oggettivo e al profilo soggettivo ricercato dall’Azienda e dagli esiti del colloquio», ha assegnato i relativi punteggi e predisposto la rosa di candidati idonei: «1. Dott.ssa Falconio Erminia – Punteggio complessivo 61,569 (titoli 3,569; colloquio 58); 2. Dott.ssa Scherillo Isabella – Punteggio complessivo 60,288 (titoli 5,288; colloquio 55); 3. Dott.ssa Maluccio Maria Giuseppina – Punteggio complessivo 57,744 (titoli 7,744; colloquio 50); 4. Dott. Capuano Luigi – Punteggio complessivo 56,695 (titoli 12,695; colloquio 44)».

Il candidato che ha conseguito il maggior punteggio è stata appunto la dott.ssa Falconio, prima nella “graduatoria”, in virtù dell’esito del colloquio che ha giocato a suo favore.

Il direttore generale Iervolino, sentiti i pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore sanitario, ha dunque proceduto alla individuazione della Falconio quale dirigente da nominare direttore sanitario del “Rizzoli”.

L’incarico verrà conferito materialmente a breve termine, dopo aver assolto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Proprio per accelerare tale iter, alla luce dell’urgenza di dotare il presidio ospedaliero di un direttore sanitario stabile, la delibera è immediatamente eseguibile.