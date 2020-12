Loro litigano, noi stiamo a guardare | #4WD

Sono in ritardo di una decina di giorni su questa notizia; ma… meglio tardi che mai.

Tutti sanno che Procida sarà l’unica candidata campana al titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2022 che sarà assegnato a metà gennaio prossimo. Non credo che la nostra simpatica dirimpettaia possa avere chissà quali chances di spuntarla, ma il solo fatto di averci provato è già motivo di gran vanto per un’iniziativa assolutamente da lodare e, se possibile, da imitare.

Ci ha pensato immediatamente Capri, il cui Sindaco Marino Lembo ha lanciato in questo mese la stessa iniziativa per il 2024 a vantaggio dell’Isola Azzurra, dichiarando che in un’ottica di graduale quanto necessaria ripresa post-Covid sono proprio queste iniziative a doverne costituire parte integrante. La cosa ha fatto incavolare non poco i promotori di Graziella, i quali hanno ritenuto di cogliere una lampante scorrettezza nella decisione dei cugini capresi, accusandoli di ostacolare di fatto la loro possibile ascesa al trono con una notizia (quella della loro candidatura futura, appunto) che sa tanto di monito “intimidatorio” alla commissione valutatrice: come dire, tra tre anni potrete assegnare il titolo a noi che siamo altra cosa, sappiate attendere!

Naturalmente la storia e la cultura dell’isola d’Ischia, che con tutto il rispetto per le altre due consorelle del golfo di Napoli risale appena appena all’ottavo secolo avanti Cristo e vanta unicità di ben altro rilievo, avrebbero dovuto meritare sindaci di ben altra levatura per comprendere (e non da oggi) che qualsiasi località anche non propriamente turistica assurta a quel titolo ne ha tratto benefici innumerevoli e documentati. Con quanto abbiamo da offrire, così come avvenne a Matera, sarebbe alla nostra portata anche il fregio di Capitale Europea della Cultura, con cui andremmo a misurarci in un panorama comunitario di gran lunga più ampio e competitivo di quello nazionale. Ma al momento… nun è arta nosta!