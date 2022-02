Lorena, il razzismo, il Festival e la cattiveria. Una riflessione di Sandra Malatesta

Sto guardando la seconda serata del festival di Sanremo e una piccola donna esile di nome Lorena Cesarini mi ha fatto riflettere e pensare. Una ragazza di 34 anni con una laurea in storia contemporanea, cresciuta a Roma che per tutta una vita non ha mai pensato di essere diversa perché di pelle scura. Mai, né a scuola, o in giro, o all’università, o sul pullman fino al giorno in cui Amadeus legge i nomi delle attrici che saranno al suo fianco nelle cinque serate del festival e dice anche il suo nome.

Felicità per lei e la sua famiglia, ma subito dopo sui social frasi di questo tipo “l’hanno chiamata perché è nera. È arrivata l’extracomunitaria. L’hanno chiamata per lavare le scale e innaffiare i fiori”.

Lei non capisce perché quelle parole e precisa subito che lavare le scale è un lavoro dignitoso come tutti i lavori e che sì, è vero, ha la pelle scura, ma aggiunge anche di voler capire chi è che sente il bisogno di scrivere frasi come quelle. Lei ha gli occhi lucidi, si muove e guarda Amadeus, e io avrei voluto essere lì per stringerla forte a me, ma niente la fermava neanche l’emozione che aumentava.

Ha detto che si, prima ci è rimasta male, poi si è fatta scivolare tutto addosso e poi ha voluto chiedere a chi ne sa di più. Ha letto alcuni passi di un libro di uno scrittore marocchino che risponde alle domande della figlia di dieci anni che gli chiede prima che cos’è il razzismo e poi se si può guarire pensando che sia una malattia.

Il padre spiega che c’è solo una razza, quella umana e che nel corpo di tutti quelli di questa razza scorre lo stesso sangue con la stessa composizione, esiste l’uomo che può avere colori di pelle diversa ma è uguale in tutto il suo corpo e che un bambino non nasce razzista ma ripete quello che sente dire da chi gli vive accanto. A questo punto ho smesso di guardare e con le lacrime agli occhi ho pensato a quanta responsabilità ho avuto insegnando e in famiglia. Ho ricordato i miei alunni e le tante ore a calmare le aggressioni verbali che qualcuno aveva verso chi sentiva diverso.

Da sempre esiste la cattiveria gratuita e io mi chiedo cosa prova un cattivo quando fa male, quando sa che farà male. Sarà fiero di sé? Sarà uno che non ha paura di niente? Che si sente forte? E perché? Chi gli dà la supponenza? Io ho conosciuto qualcuno cattivo e mi sono spaventata per quanto la sua razionalità gli impediva di commuoversi, gli dava quello sguardo senza espressione e mi prendeva spesso in giro perché io invece mi commuovo con facilità, da bambina credevo tutto quello che mi dicevano, sognavo, mi piaceva pensare le cose belle. Lui mi diceva ” Svegliati da questo sogno” e spesso prendeva i miei colori, mi scarabocchiava i quaderni, mi tirava le trecce. Eravamo bambini e non si può dire cattiveria, ma l’ho incontrato da poco e non è cambiato.

Mi ha sorriso, a modo suo mi vuole bene, e mi ha raccontato un poco di sé. Poi mi ha detto: “Ma tu sogni sempre? ” E io… si sogno sempre. Ma così sei facile preda di chi ti vuole fare male, mi ha risposto. E io, ma chi mi vuole fare male me lo fa, ci resto male ma io sono libera. È rimasto stranito ma ci siamo salutati sereni. Solo chi è libero saprà che le differenze rendono più forte l’uomo, lo spingono a un migliore adattamento volta per volta che ne ha bisogno, colorano l’anima che non si vede ma che emana energia dolce, le differenze non ci fanno automi, neanche cloni, le differenze non sono il colore della pelle o quello che si nota nel corpo, le differenze sono i sorrisi , gli sguardi, la cultura, l’apertura mentale, la mancanza di bigottismo, o dire questo è peccato e quello no, senza considerare che ognuno ha una coscienza con la quale fa i conti e che quello che è peccato per me non lo è per un altro. Le differenze uniscono nello scambio di idee, nel voler crescere in modo sereno, le differenze sono un collante che rendono una razza forte e pronta ai cambiamenti.

Come può ancora esistere il razzismo se un bambino siriano senza arti è arrivato in Italia per essere aiutato ed è stato accolto con abbracci e sorrisi? Come può ancora pensare un uomo che il colore della pelle sia una diversità? Si sono colori diversi e si vedono ma siamo noi uguali anatomicamente e fisiologicamente. Non essere razzista non fa di me una donna santa o senza peccati, non essere razzista fa di me una donna che vuole vedere al di là di qualcosa di materiale e che spesso ha visto cose

incredibili che l’hanno arricchita di un senso di libertà nel gestire i rapporti umani. Una donna come tante che è stata fortunata perché quando era piccola i suoi genitori avevano la casa aperta per tutti e le dicevano di giocare come voleva, dove voleva e con chi voleva, ma che hanno preteso che studiasse per aprire la mente, perché come dice quella canzone dello zecchino d’oro, i libri sono ali che insegnano a volare. Eppure ho conosciuto da bambina persone che non sapevano firmare né leggere ma che avevano letto un libro fatto di fatica, sacrifici e amore con la maremma da dividere con tutti e che dicevano sempre ” Sim tutt figl e mamm’. Loro avevano letto senza sapere leggere il libro intitolato: “Vita” quando in famiglia ogni sera si ringraziava per un giorno in più, per il cibo, per la salute, e si parlava e si ascoltavano i racconti dei genitori e dei nonni non fantastici ma vissuti sulla propria pelle, che stranamente, pur ispessita dalle ore di fatica, non faceva differenze tra di loro. Esempio, si esempio, non si impara niente senza un esempio. Persino spiegare un teorema leggendo cosa asserisce e poi non fare un esempio, non viene capito. Ecco vorrei che le parole di Lorena e quelle lacrime asciugate con le mani come fanno i bambini, ci facessero capire che siamo una sola razza con lo stesso sangue e che i vari colori della pelle devono farci pensare a un arcobaleno che porta buon tempo e cose belle.