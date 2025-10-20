Loredana Cimmino smaschera Grosso e Giosi: «Un piano incompleto, manca la pericolosità. Una bozza…»

Durante la discussione sul nuovo Piano di Protezione Civile intercomunale, il consigliere comunale di maggioranza Loredana Cimmino ha sollevato una critica precisa e puntuale: secondo lei, il documento approvato è incompleto e manca della parte fondamentale dedicata alla pericolosità, sia idraulica che da frana. Una lacuna che, a suo giudizio, mina la validità stessa del piano, riducendolo a una semplice bozza priva della cartografia e delle valutazioni tecniche necessarie.

Nel confronto acceso con il dirigente Luigi Grosso, la Cimmino ha insistito sulla distinzione tra rischio e pericolosità, sottolineando come il piano riporti soltanto scenari di rischio e non quelli di pericolosità, che invece dovrebbero costituire la base di ogni strumento di prevenzione e pianificazione. Grosso ha replicato spiegando che si tratta di un documento “in divenire”, un punto di partenza che prevede aggiornamenti successivi e un periodo di sei mesi per l’integrazione dei dati mancanti, ma la consigliera ha ribadito che la mancanza iniziale di elementi essenziali rappresenta un errore di impostazione, non una semplice fase transitoria.

Dibattito tra il consigliere comunale Loredana Cimmino e il dirigente Luigi Grosso

Cimmino: «Ingegnere Grosso, volevo chiederle come mai non è stato previsto uno scenario di pericolosità — frane, pericolosità idraulica, eccetera. Vedo soltanto scenari di rischio, ma la pericolosità e il rischio sono due concetti nettamente differenti.»

Grosso: «È stata una scelta indicata anche dalla struttura commissariale. In pratica, finché non si ha l’esatta determinazione dei parametri, non si può inserire quella parte.»

Cimmino: «Quindi servono ancora approfondimenti. Possiamo dire allora che questa è solo una bozza di piano, perché non è completo. Manca la parte fondamentale, quella della cartografia, e chi è del mestiere lo nota subito.»

Grosso: «Il piano, però, prevede un periodo di adeguamento di sei mesi per completare tutte le sezioni. In quella fase i presìdi faranno le rilevazioni sul territorio. Durante la stesura preliminare del piano sono stati individuati 225 punti critici sull’isola, ma ne sono stati effettivamente rilevati solo una cinquantina, perché diversi Comuni non hanno trasmesso i dati. Ecco perché ci sono delle lacune.»

Cimmino: «Però, in una fase preliminare, qualcosa avrei almeno abbozzato.»

Grosso: «Non è che non sia stata inserita. Sono già previsti tre progetti significativi: il primo riguarda proprio la mappatura dei punti critici; il secondo è l’impianto di videosorveglianza centralizzato per il monitoraggio di quei punti, con una propria rete autonoma; il terzo consiste negli approfondimenti specifici su ciascun territorio, sulla base delle informazioni che arriveranno dai tecnici comunali.»

Cimmino: «Però la pericolosità, voglio dire, esiste.»

Grosso: «Certo che esiste, nessuno lo nega.»

Cimmino: «Infatti non sto dicendo che non esista. Ma quello che mi sta spiegando lei riguarda il monitoraggio e gli approfondimenti: questa è una fase zero, un punto di partenza. Poi si aggiornerà, giusto?»

Grosso: «Non è solo “poi aggiorneremo”. Il piano prevede già tre momenti di aggiornamento successivi all’approvazione, proprio per rendere il documento vivo e utile. Se così non fosse, non avrebbe senso.»

Cimmino: «Però, allo stato attuale, è manchevole. Non è questione di aggiornamento, manca proprio una parte.»

Grosso: «Sì, è vero, è manchevole, e lo sto dicendo chiaramente. Servono le informazioni dei vari uffici tecnici. Il problema è che in molti Comuni il concetto di Protezione Civile non è ancora radicato: a volte queste funzioni sono affidate ai vigili urbani, che però non hanno le competenze tecniche per valutare situazioni di rischio. Se mando un vigile in un punto critico, non è in grado di fare una vera valutazione. L’isola purtroppo è questa, e il piano serve proprio a stabilire cosa si dovrà fare. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, il piano prevede sei mesi per adeguarsi alle criticità che lei ha segnalato. Poi serviranno fondi per attivare le reti di monitoraggio, e non parliamo di costi marginali. Entro un anno dovranno essere messi in campo i finanziamenti. Questo piano rappresenta il punto zero, il punto di partenza. Come è stato per Casamicciola: all’inizio non c’era nulla, poi, con il lavoro del sindaco e della struttura, siamo arrivati alla terza edizione e presto ci sarà la quarta.»

Cimmino: «Però i singoli Comuni hanno già la pericolosità. Pensavo che fosse possibile utilizzarla.»

Grosso: «I dati dei singoli Comuni non erano omogenei. Ognuno aveva una propria metodologia e criteri diversi. Per questo il Commissario ha fatto aggiornare i piani locali e li ha uniformati a un percorso comune, così da renderli coerenti tra loro. È per questo che la seconda edizione del piano di Casamicciola, ad esempio, è completamente diversa dalla prima: è stata adeguata al nuovo modello intercomunale. Ora, con l’approvazione definitiva, si entrerà nella fase operativa. Fino a oggi abbiamo impostato la struttura, ma il vero lavoro comincia adesso.»

