L’ordinanza di Forio sul decoro va corretta “chi cammina scalzo fa una scelta ma non offende nessuno”

Gianni Vuoso | Su quest’isola le cose bisogna ripeterle più volte, con la speranza che chi legge (quando legge…) comprenda ciò che si dice e si scrive. Infatti, qualche anno fa, il sindaco di Serrara, Rosario Caruso, vietò di camminare scalzi “per assicurare il decoro”. In quella occasione scrivemmo, proprio su questo stesso giornale, che un divieto di tale tipo era una sciocchezza ed era un’offesa a quanti condividono il cosiddetto “scalzismo”, o l’arte di camminare a piedi nudi. Ora, dopo Serrara Fontana, è la volta di Forio, dove il nuovo sindaco Stani Verde delibera giustamente di difendere il decoro vietando il passeggio in costume o a dorso nudo, ma intende offesa al decoro anche chi cammina a piedi nudi! E ancora una volta ricordiamo che non si possono anteporre vecchi pregiudizi né si ha il diritto di vietare di camminare a piedi nudi. L’invito a riflettere lo rivolgiamo al neo sindaco ma anche a stimabili consiglieri come Marianna Lamonica che farebbero bene ad approfondire la questione.

Parliamo di “scalzismo”, un’abitudine diffusa in Oriente ma osteggiata e malvista in Occidente. Uno degli obiettivi di questa pratica è il benessere psicofisico.

Gli inglesi parlano di “barefooting” (nudo e piede). Che in effetti richiama l’antica storia dell’uomo che nasce a piedi nudi anche se poi, i Romani introdussero le differenze sociali attraverso le diverse calzature. Un po’ quello che avviene oggi: soprattutto i giovani rincorrono certe marche ritenendole superiori ad altre più “pezzottate” e quindi non adeguate a dare importanza a chi le indossa.

Un bel libro “A piedi nudi sulla terra” (Mondadori) scritto dal figlio di Tiziano Terzani, Folco, scrive: “I piedi sono le radici dell’uomo. Le scarpe sono come un isolante che interrompe la corrente elettrica tra te e la terra”.

Non siamo soli a condividere una filosofia del genere. Siamo in tanti, al punto che è nata l’associazione “Club dei nati scalzi” (nati-scalzi.org oppure https://natiscalzi.forumattivo.com/ utile per fornire ogni chiarimento e che il sindaco Verde farebbe bene a consultare per stralciare dalla sua ordinanza un divieto che somiglia un po’ al divieto… di pensarla diversamente.

Non dimentichiamo che noi, fino agli anni 50/60 anche ad Ischia, abbiamo praticato, senza saperlo, lo scalzismo. Quanti raggiungevano i diversi comuni a piedi nudi e con le scarpe a tracolla, per non consumarle? Ma se vogliamo rivedere la nostra infanzia, non possiamo non ricordare che da bambini amavamo usare i piedi nudi.

Perché lo scalzismo? Certo, sappiamo bene che oggi specialmente, è pericoloso andare a piedi nudi per le strade, ma se si prediligono i marciapiedi non è difficile vedere in anticipo eventuali ostacoli o pericoli. Anche se forse, l’ostacolo maggiore è proprio il pregiudizio, di alcuni sindaci e di alcuni commercianti che vietano di entrare a piedi nudi, nonostante che poi, nella diatriba il giudizio pende sempre a favore degli scalzisti. Il problema è di tipo educativo, non riguarda la moda. Lo scalzismo è una scelta e se tutti andassimo scalzi staremmo tutti meglio, sia per la salute sia per l’aspetto tolleranza. Non si capisce perché tolleriamo tanti modi di fare, di vestire, di agitarsi, e poi si ergono pregiudizi nei confronti di una pratica esselziamente naturale.

Allora, sindaco Verde, cancelli il divieto di andare scalzi perché chi cammina scalzo non offende il decoro. L’elenco di tutto ciò che offende realmente il decoro è ricco e comprende ben altre abitudini.

www.ildispari.it