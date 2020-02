L’ordinanza dei sindaci era inutile anche per questo…

...per forza di cose, dovevano/dovranno condividere il BUS con quelli delle Regioni limitrofe che, lo stesso, vengono a “svernare” da noi. Emiliani, liguri e piemontesi. TUTTI, lombardi, veneti, emiliani, liguri e piemontesi, sono rimasti per 6/8 ore di viaggio insieme, sedile e sedile, fila e fila ma i sindaci avevano previsto che solo il lombardi e i veneti non avrebbero potuto sbarcare...

Gaetano Di Meglio | Secondo me no, ma secondo molti ischitani i sindaci hanno fatto bene – per una volta rispetto ai “milioni di errori” – a chiudere le porte alle regioni Lombardia e Veneto seguendo l’istinto di paura e rabbia della popolazione. Non vi racconto il caso di Barabba perché, del popolo che decide sui suoi istinti, ne è piena la storia. Ho scritto, più volte e nel dettaglio, perché l’ordinanza bocciata dal Prefetto fosse una scelta sbagliata, razzista e, soprattutto, inefficace a perseguire lo scopo per cui era stata pensata.

Le parole del prefetto Valentini con cui annulla in autotutela il documento dei sindaci “perché basata su un decreto legge “giuridicamente inesistente” con un provvedimento contingibile “sproporzionato, ultroneo ed ingiustificatamente restrittivo nei confronti di una vasta fascia della popolazione nazionale” sono quelle istituzionali.

Lasceremo da parte, per un momento, il valutare chi ha detto che il Prefetto “è cattivo” o “influenzato” (e lo affrontiamo in altra parte del giornale sotto l’aspetto politico) e proviamo a valutare, meglio, l’azione dei nostri sindaci.

Secondo Enzo Ferrandino (cito solo lui perché non vorrei che il sindaco di Ischia iniziasse a sentire la mia mancanza), i suoi colleghi e molti ischitani, era giusto bloccare sul porto di Napoli o Pozzuoli TUTTI quelli che provengono dalle regioni Lombardia e Veneto. TUTTI quelli di queste Regioni, non i malati o quelli che non si possono muovere, ma TUTTI. E quindi, noi, per evitare il contagio domenica mattina avevamo imposto il divieto di sbarco per fermare la comitiva di “nordici” sui bus al porto di Pozzuoli.

Ora, restando a quella che è stata l’azione dei sindaci (che dovrebbero conoscere bene il fenomeno dei nostri flussi turistici) dobbiamo valutare che quelli delle Regioni Lombardia e Veneto (nell’80 o forse 90% dei casi) sono arrivati, arrivano e arriveranno nelle prossime settimane in BUS e, mano mano che si avvicinavano/avvicineranno a Ischia, per forza di cose, dovevano/dovranno condividere il BUS con quelli delle Regioni limitrofe che, lo stesso, vengono a “svernare” da noi. Emiliani, liguri e piemontesi.

TUTTI, lombardi, veneti, emiliani, liguri e piemontesi, sono rimasti per 6/8 ore di viaggio insieme, sedile e sedile, fila e fila ma i sindaci avevano previsto che solo il lombardi e i veneti non avrebbero potuto sbarcare.

Ma l’ordinanza dei nostri sindaci, bravi per una volta, cosa limitava? Per cosa era stata emanata? Per limitare il contagio? E, così come era stata scritta, cosa bloccava? Come? Dove? Vabbé, ci ha pensato il Prefetto e l’ha annullata.

Da allora, però, anche i sindaci “bravi per una volta” hanno abbandonato questa malsana idea di chiudere i porti e hanno optato per un’altra richiesta, meno drastica, diciamo da “quattro cose”. Così, in attesa di domenica prossima quando sono previsti altri arrivi, per i sindaci “basta” «l’installazione all’imbarco traghetti/aliscafi di idonei check point e/o presidi sanitari al fine di censire i turisti provenienti da territori nei quali già risulta accertata la positività al virus e di eseguire i dovuti controlli attraverso strumentazione idonea ad intercettare eventuali persone contagiati (termo scanner, tamponi etc); l’organizzazione di un presidio alternativo di emergenza funzionale ad evitare una eventuale promiscuità tra le persone contagiate e i degenti dell’unica struttura sanitaria presente sull’Isola d’Ischia (Ospedale A. Rizzoli), già di per sé insufficiente a gestire i ricoveri ordinari; potenziamento dei mezzi di trasporto di emergenza (eliambulanza/idroambulanza) dedicati a gestire il trasferimento di persone contagiate; somministrazione di questionario onde tracciare i flussi delle persone in ingresso sull’Isola d’Ischia al fine di conoscere l’eventuale soggiorno nelle Regioni già colpite dalla diffusione del virus». Come abbiamo visto, però, con il passare dei giorni, i casi di coronavirus sono aumentati, si sono diffusi e, mentre andiamo in stampa, la Campania è in attesa di sapere se i casi di Santa Maria Capua Vetere e Caserta sono accertati o meno.

Che avrebbero fatto i sindaci? Avrebbero chiuso i porti anche ai campani? Non ci pensiamo, il Prefetto ci ha salvati dalla gogna. Domenica mattina, all’improvviso, abbiamo riscritto la storia. Siamo passati come quelli che chiudono i confini, quelli che chiudono le porte ai propri connazionali. Quelli che non fanno entrare altri italiani! Assurdo! Ma il vero errore che hanno commesso i nostri sindaci, è bene che ce lo diciamo, è stato quello di consegnare ignari turisti nelle mani di scalmanati locali che ci hanno esposto ad una gogna mediatica ingiusta. Quando la signora (che ha fatto il giro del web) corre al porto di Ischia e fa il suo show invocando i controlli, diciamocelo, invoca una sorta di stop allo sbarco che solo l’agire dei sindaci le aveva potuto suggerire.

Se i sindaci avessero svolto, invece, bene il loro compito fin dall’inizio di questa strana storia iniziata a gennaio, non ci saremmo mai trovati in questa gravissima situazione che ci ha posti come nemici di due intere regioni. Dei tanti commenti che si leggono sul web uno in particolare ha colpito la mia attenzione: “Le vostre emergenze erano emergenze nazionali e noi al nord ce le siamo sempre prese a cuore. Ora vorremmo vedere lo stesso supporto che non vuol dire imprudenza ma umanità! Da una che Ischia ce l’ha nel cuore”. Ed è questo il rimprovero più severo che ho letto. I nostri sindaci, da molti considerati “bravi per una volta”, hanno perso l’ennesima occasione di mostrare spessore politico, rappresentatività e serietà istituzionale e hanno preferito inseguire una dannosa isteria populistica e demagogica che ci ha arrecato un danno che sarà difficile conteggiare.