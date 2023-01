L’on. Patriarca sabato in visita a Ischia

L’onorevole Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, sarà sabato mattina sull’isola per recarsi tra l’altro sui luoghi oggetto della frana del 26 novembre 2022. Alle 11 la Patriarca visiterà Piazza Bagni e le aree limitrofe, in loco incontrerà anche cittadini, associazioni e comitati per ascoltare e recepire eventuali istanze e proposte.

A seguire, alle 11.30, un incontro con i terremotati in Piazza Maio con una visita dei luoghi ammalorati dal sisma, dell’area del Celario, di La Rita e del plesso scolastico Lembo. Alle 12.30, in Piazza Marina, l’incontro con la stampa locale.