Lollobrigida “Centrodestra più forte di 2 anni fa”

ROMA (ITALPRESS) – “Un dato politico positivo per il centrodestra, in una regione forse più facile per noi, ma su cui c’è stato il valore aggiunto del buon governo: non era mai successo che un presidente uscente venisse riconfermato. Si conferma anche il centrodestra a trazione FdI, visto che tra noi e lista Marsilio prendiamo il 29,5%, un buon dato del centro che tra Forza Italia, Lupi e Cesa fa il 16% e che la Lega tiene rispetto alle politiche. Il centrodestra è più stabile e più solido perchè la sconfitta in Sardegna è stato un inciampo, che però ci ha indotto a fare delle riflessioni e magari a risvegliarci un pò dal torpore che puoi avere quando le vinci tutte, come una sorta di pizzicotto sulla guancia. Abbiamo dato un segnale di ripresa, ci siamo mobilitati di più, abbiamo serrato i ranghi e questo lavoro è stato apprezzato dai cittadini”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un’intervista al Messaggero. “Puntiamo a prendere un voto in più delle Politiche ’22. Questo sarebbe già di per sè un dato positivo, perchè tutti i governi possono avere effetti collaterali da scelte che magari impattano, sul breve periodo, non sempre in maniera corretta sull’opinione pubblica”, aggiunge. Sulla possibilità di fare il commissario Ue, dice: “No, questo lo posso escludere. Resto a fare quello che, pro tempore, mi è stato dato la possibilità di fare, cioè il ministro dell’Agricoltura, un mondo al quale mi sono affezionato”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –