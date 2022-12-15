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Logistica, sequestro da 102 milioni e perquisizioni in 5 province

Redazione Web
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La guardia di Finanza di Milano ha eseguito sequestri preventivi d’urgenza nei confronti di due multinazionali nel settore della logistica, per un valore di oltre 102 milioni di euro. Le indagini sono state svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle fiamme gialle con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate. Perquisizioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle province di Milano, Bologna, Firenze, Pavia e Treviso.
mrv/sat/pc/red

pc/mrv

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