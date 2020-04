Lockdown, ovvero la natura che si rigenera | #4WD

Oggi mi va di porre l’accento su uno dei pochi, veri vantaggi di questo lockdown: quello ambientale.

Abbiamo visto tutti le immagini satellitari che dimostrano a chiare lettere quanto, grazie a questa quarantena, la nostra atmosfera si sia considerevolmente ripulita; anche quelle della laguna di Venezia, con un’acqua che consente di vederne il fondale, erano sconosciute prima d’ora a molti come me; al pari del porto di Casamicciola, dove andando due domeniche fa a mettere in moto e in sicurezza la barca ho apprezzato una limpidezza senza precedenti. Ma non posso dimenticare i video virali dello squalo nel porto di Pozzuoli e del cinghiale che nuota in mare aperto; o la telefonata dell’amico Leonardo che, dalla Puglia, mi ha fatto sapere che la sua stoppia è stracolma di quaglie come non mai, al punto che finanche il suo cucciolone di pastore tedesco si diverte a puntarle per ore, fortunato com’è di scorrazzare liberamente per una campagna immensa. E poi, qui in giardino, ho rivisto quattro gruccioni giocare per ore tra loro, così come un paio di rigogoli ed anche alcuni upupa: erano anni che la loro presenza non fosse così frequente in primavera; proprio come quella delle pulci, insolitamente dure a morire anche sul pelo di Oliver, nonostante viva in casa e venga lavato una volta a settimana. Ulteriore incanto, ultimo solo cronologicamente, quello di ammirare il Golfo di Napoli dalla terrazza di casa, con un mare calmo e solcato solo da pochi mezzi di linea, ma soprattutto senza quella cortina di smog che, seppur lontana, offuscava la skyline della terraferma.

Quando poi, andando al Ponte a comprare il pane da Luigi di Boccia, rubi dieci secondi di ammirazione al “maniero”, senza alcun rumore tranne il verso dei gabbiani e qualche onda che si infrange dolcemente sugli scogli, ti rendi conto che, ogni tanto, un fermo biologico anche per l’uomo non sarebbe male.

Chissà che non riusciremo a ridisegnare il nostro stile di vita, un giorno…