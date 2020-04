Lo strappo dei sindaci. Ischia se ne frega del protocollo

Gaetano Di Meglio | Anche se sulla completa attendibilità non vi è certezza e si registrano polemiche, come già evidenziato dopo Casamicciola anche Enzo Ferrandino, Francesco Del Deo, Rosario Caruso e Dionigi Gaudioso hanno deciso di acquistare i kit per i test rapidi. Peraltro dalla stessa ditta di Milano. Tutti i comuni dove si sono registrati contagi si sono dunque attivati in tal senso.

La determina del Comune d’Ischia a firma dell’arch. Consiglia Baldino richiama le ordinanze del sindaco e riporta che «l’Amministrazione comunale del Comune di Ischia, in supporto alle attività messe in atto dalle Autorità competenti, ritiene necessario e urgente dotare il Comune di Ischia di test rapidi per la diagnosi del COVID-19 al fine di accelerare le attività di diagnosi e consentire il massimo contenimento del contagio e della diffusione del COVID-19».

Vista l’urgenza, è stata quindi contattata la “Technogenetics” di Milano, che ha offerto un kit di 25 test rapidi per l’importo di 125 euro oltre Iva. Il Comune d’Ischia ha deciso di richiedere la fornitura di 2.000 test, ovvero 80 kit da 25. La spesa totale, Iva compresa, ammonta a 12.200 euro.

Stesso numero e stessa spesa per il Comune di Forio, dove la determina di affidamento alla ditta milanese è stata adottata dal responsabile finanziario Vincenzo Rando. Qui si richiama la necessità anche alla luce della «conformazione del territorio e la sua insularità, in uno alla elevata densità di popolazione». Nonché la nota inviata dai sindaci isolani al direttore dell’Asl Na 2, al governatore De Luca, al prefetto e alla Protezione Civile per sollecitare procedure più rapide, visti gli intollerabili ritardi. Evidenziando il numero di oltre 40 pazienti in attesa di conoscere l’esito del tampone o della sua effettuazione.

Del Deo, si riporta in determina, ribadisce «la necessità per l’intera isola di Ischia di una campagna di tamponi che tenga conto della densità di popolazione dell’isola. Tale determinazione come sostenuto in letteratura scientifica, permetterebbe di isolare con rapidità i casi positivi, predisporre gli isolamenti nella struttura dedicata e consentirebbe di spezzare la catena del contagio abbassando di colpo il numero dei nuovi positivi al Covid-19».

LE CATEGORIE INTERESSATE

La determina chiarisce che saranno sottoposte al test in vitro veloce «alcune categorie di persone, che saranno individuate con apposito provvedimento Sindacale di concerto con l’ASL». Ipotizzando quali possano essere: a) i soggetti potenzialmente collegati ad un cluster o comunque esposti a contagio (contatti famigliari, lavorativi o sociali/occasionali di casi sospetti o confermati) che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19; b) il personale del Servizio Sanitario Regionale, i medici di medicina generale (medici di famiglia), i pediatra di libera scelta, i farmacisti, gli operatori delle strutture per non autosufficienti; c) alcune categorie di lavoratori dei “Servizi Essenziali” con priorità verso quelli con maggiore contatto con la popolazione generale, iniziando pertanto con gli addetti alle casse dei supermercati e negozi alimentari e la cui attività non è sospesa, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, con possibilità di ampliamento al variare dello scenario epidemiologico; d) i soggetti rientrati sul territorio comunale e loro familiari e/o contatti.

Precisando poi Rando che«l’implementazione del test rapido è da intendersi quale supporto aggiuntivo, ai protocolli diagnostici ufficiali, e come elemento di tutela della popolazione locale». E ribadendo «che i test rappresentano un alleato preliminare al tampone ed è attendibile al 97% e servono da screening preventivo (attraverso un’analisi del sangue) utilissimo nella lotta contro il tempo per arginare i contagi».

Come detto, la fornitura è stata affidata sempre alla stessa ditta milanese e per la medesima spesa di 12.200 euro iva inclus. Analoga iniziativa, come detto è stata adottata dal Comune di Serrara Fontana, con determina a firma del responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca. Che richiama i medesimi passaggi citati da Rando. Anche in questo caso i kit saranno forniti dalla “Technogenetics”, nel numero di 20, per un totale di 500 test, visto il minor numero di abitanti. Spesa impegnata, 3.050 euro Iva inclusa. Un identico quantitativo di kit è stato infine ordinato anche dal Comune di Barano, ovviamente per la medesima spesa.