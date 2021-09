Lo sfogo di Sandra Malatesta: “E’ atroce”

Stanotte, verso le quattro, mi sono svegliata per bere ma ho sentito dalla finestra che dà sul cortile un crepitio forte. Ho pensato che forse non avevo chiuso il cane in casa e stava facendo qualche guaio intorno alle mie piante. Sono uscita fuori ma ancora non capivo. Poi un odore di bruciato mi ha fatto alzare gli occhi e vedevo rosso come una nuvola strana. Ho svegliato mio marito che è nato a Barano e sa i posti che si vedono dalla nostra casa. Lui ha capito subito: un grosso incendio ma di quelli enormi e devastanti. Nel frattempo il cancello della Caserma dei Carabinieri a fianco alla mia casa si apriva e chiudeva e sentivo che alcuni di loro scendevano di corsa.

Non sono più riuscita a dormire pensando a quello che stava accadendo. Non solo tanto verde in fumo ma tanti animaletti morti, tanti uccellini e mi chiedevo perché. Io ho un orto sopra la casa e dovrei bruciare tanti rami di piante potate e tante canne ma ho sempre paura e aspetto il periodo in cui si può fare ma anche allora vado in ansia. Ma questi che razza di persone sono? Che interessi hanno? Vogliono bruciare tutto per poi avere meno erbacce? Vogliono poi costruire abusivamente? Che vogliono? Lo sanno che tutto un equilibrio naturale va in fumo? Sanno che chi mangiava gli insetti non li trova e muore e la catena alimentare si squilibria? Sanno che gli elicotteri che vanno e vengono costano soldi a tutti compreso a loro?

Mi rivolgo a voi con tanta rabbia nel cuore che mi sta spaventando.

Io non sono una violenta ma stanotte mi veniva voglia di rompere qualcosa, di aprire la pompa del mio giardino illudendomi che quell’acqua aiutasse. Voi che avete appiccato il fuoco vi sentite al sicuro? Non avete figli? Non avete nipoti? Sapete che state provocando danni enormi per la loro vita futura? Sapete che le radici degli alberi non ci sono più e non freneranno l’acqua dilavante? No non lo sapete perché magari avete case a prova di tutto e con le frane moriranno i poveri cristi che la casa l’hanno costruita da soli con grandi sacrifici. Non ci avete pensato?

Magari mentre tutti eravamo in apprensione voi stavate dicendo “Si si, ci siamo riusciti brucia tutto”. Qualcuno può dire che nessuno ha appiccato che è stato il vento e il caldo e io non ci credo. Allora vorrei tanto che chi ha fatto e farà ancora queste cose terribili si fermi un attimo. Vada nella stanzetta dei suoi piccoli e stringa i suoi nipotini e si senta una schifezza. Mi basterebbe questo perché so che chi appicca fuochi non sa amare. Il fuoco non si limita a bruciare la natura ma porta conseguenze incredibili per chi verrà dopo di noi. Così brutti ceffi cattivi io vi penso da stanotte e spero che almeno per qualche ora vi vengano mal di pancia atroci tanto da dovervi far fermare a pensare. Non si fa. Non si fa. Non si fa. Smettetela se amate, vi prego, smettetela fatelo per amore. Si per amore.