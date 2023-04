Lo scontro EAV-Sindacati, UGL: “Alla direzione giungono notizie errati dai responsabili di servizio”

“In riferimento alla nota della Direzione Automobilistica Eav – ci scrivono dall’UGL -, questo Coordinamento ci tiene a precisare quanto segue: in merito al malfunzionamento della biglietteria elettronica di Sant’Angelo che l’Azienda riferisce invece funzionante, ci risultano cose diverse in quanto molti turisti hanno lamentato agli Operatori di Esercizio di non aver potuto acquistare i titoli di viaggio con nessuna modalità. Probabilmente, alla Direzione DTA giungono notizie errate da parte dei Responsabili dell’Impianto di Ischia che non comunicano per tempo eventuali anomalie. In più, si precisa che nella giornata di Pasqua e Pasquetta la biglietteria ufficiale di Cava Grado risultava chiusa nonostante il maggiore afflusso di passeggeri.

In relazione alla definita “strana procedura”, si precisa che lo scrivente Coordinamento, già nella richiesta d’incontro datata 25 maggio 2022 e con successivo verbale d’incontro dello scorso anno, aveva posto il problema, ma che a distanza di 11 mesi di tempo non ha trovato soluzione. Quanto ai proficui e collaborativi aspetti avuti con le altre sigle sindacali, ci preme evidenziare che le convocazioni sono attese da tempo (l’ultima è datata 21 marzo) anche per altre problematiche e siamo ancora in attesa.

Lo scrivente Coordinamento è sempre disponibile ad incontri con i Responsabili dell’impianto di Ischia per ricercare soluzioni che possano migliorare il servizio offerto alla cittadinanza e l’immagine aziendale. Infine, il riferimento alle gestioni del passato, questo Coordinamento fa riferimento all’epoca SEPSA quando il servizio, sull’Isola di Ischia, era un eccellente biglietto di visita per efficienza e gli incontri sindacali erano proficui e collaborativi con profondo rispetto tra le parti.