Lo scontro è Sindaco contro Ditta, la “bocca vecchia” del porto nei casini

Gaetano Di Meglio | Se i progettisti e/o i loro sponsor politici sono gli stessi di Piazza Degli Eroi, rassegniamoci ad un altro disastro……” sono queste le parole di Luigi Boccanfuso, ex vicesindaco del comune di Ischia e fine conoscitore di certi equilibri. Il commento di Boccanfuso è relativo alla notizia del grosso guaio che si è verificato per i lavori alla Bocca Vecchia del porto di Ischia.

Un guaio che, oggi, vede un forte frizione tra la pubblica amministrazione del comune di Ischia e al ditta affidataria dei lavori. Purtroppo il comune di Ischia in quanto a trasparenza è poco efficiente e non ci sono atti pubblici, liberamente consultabili, dai quale emerga l’iter per l’affidamento. Quel che è certo, però, è che la Ditta Baldino non ha nessuna intenzione di iniziare i lavori perché tra il conto economico e il progetto e quello che, realmente, si deve realizzare corre una differenza tra i 120 e i 150 mila euro.

Una questione rilevante tanto che si racconta che il sindaco non voglia più avere rapporti con questa ditta e che, addirittura, la ditta avrebbe dovuto sostenere un incontro con il vicesindaco Luigi Di Vaia.

Ora, nonostante la folle idea di voler realizzare un ponticello per pochi metri, del tutto inutile, è emerso il problema dei fondi.

120 mila euro, su circa 300 di lavori sono una bella percentuale. Siamo davanti ad un vero e proprio pasticcio e non è solo una questione di idea progettuale, qui siamo davanti ad un guaio che chiama tutti in causa.

Come abbiamo scritto ieri, infatti, sembra che il calcolo dei “pali” sia stato errato e che la progettazione non corrisponda al piano economico. Una discrepanza, lo ricordiamo del valore che oscilla tra i 120 e 150 mila euro, che ha spinto l’azienda a non iniziare i lavori, nonostante l’affidamento dell’appalto, e la maggioranza a dover valutare se rescindere il contratto o intraprendere altre strade.

In questa tragedia c’è un aspetto che ci fa sorridere. Leggendo la delibera di giunta con cui si affidano i servizi di architettura e ingegneria: progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori relativi all’intervento di riqualificazione delle aree portuali finalizzato alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca nell’ambito della misura 1.43 PO Feamp 2014-2020 all’ing. Igino Cianciarelli per un importo € 33.706,42 oltre iva come per legge c’è un passaggio che ci ha colpito, soprattutto, per il suo timinig.

Il comune di Ischia ha dovuto dividere il progetto in due lotti per consentire alla Regione Campania la rendicontazione dell’intervento entro l’anno 2019: un primo lotto da 4.208,76 euro e un secondo lotto, invece, da 95.818,60. Siamo al 18 gennaio 2020 e non si è mossa neanche una pietra.

Ma le parole, sagge, di Luigi Boccanfuso sono il commento migliore: “Se i progettisti e/o i loro sponsor politici sono gli stessi di Piazza degli Eroi, rassegniamoci ad un’altro disastro……” Povero porto. Povera Bocca Vecchia.