Lo sciatore Alex Vinatzer nuovo testimonial di Banca Generali

MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali al fianco di uno dei talenti più promettenti dello sci alpino. Alex Vinatzer, a partire dalla tappa di Coppa del Mondo in Alta Badia il 21 dicembre prossimo, entra ufficialmente a far parte della squadra di sciatori azzurri sponsorizzati Banca Generali. Il marchio dell’istituto comparirà sul copricapo del 21enne bolzanino in tutte le gare di Coppa del Mondo e dei campionati italiani per le stagioni 2020/21 e 2021/22. Banca Generali sarà inoltre al fianco del giovane azzurro in occasione degli attesissimi Mondiali di Cortina del prossimo anno. Oltre alla partnership sulle piste, Vinatzer sarà poi protagonista di una serie di contenuti dedicati allo sci per i canali social di Banca Generali e, in futuro, prenderà parte ad iniziative speciali legate alla responsabilità sociale e sostenibilita. Vinatzer entra dunque a far parte della squadra di sciatori di Banca Generali che può già contare su Guglielmo Bosca e Federica Brignone, testimonial dal 2011 e campionessa in carica della Coppa del Mondo femminile. “Entrare a far parte della squadra di sciatori di Banca Generali rappresenta un forte stimolo a proseguire la mia crescita dentro e fuori le piste da sci”, commenta Vinatzer. “Siamo felici di accogliere Alex nella nostra squadra di talenti e di associare il nostro marchio alla sua immagine su tutte le più importanti piste dello sci mondiale – sono invece le parole di Michele Seghizzi, direttore Marketing e relazioni esterne di Banca Generali – A soli 21 anni, Alex ha già dimostrato di avere la stoffa del campione e il suo impegno, responsabilità e determinazione sono un esempio per tutti e non solo per le nuove generazioni. Ci auguriamo che questo percorso che iniziamo oggi possa portarlo a togliersi le soddisfazioni che merita”. La collaborazione tra Banca Generali e Alex Vinatzer sarà raccontata anche attraverso approfondimenti disponibili sul sito web www.bancagenerali.com e sui profili social ufficiali di Banca Generali su Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

(ITALPRESS).