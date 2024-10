Lo sbarco di Palermo

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Il 18 ottobre la difesa replicherà al PM che ha chiesto sei anni per Salvini. Lui dice che ha difeso i confini. Da chi? Da uomini, donne, bambini giunti dalla fame e dalla guerra stremati, perdendo per strada negati e annegati parenti e amici? Mica era Salerno o la Normandia!

Ma il 18 a Palermo sbarcheranno – e non da vecchie carrette del mare – tanti suoi sostenitori: “l’han giurato li ho visti in Pontida convenuti dal monte e dal piano.”

Ricordiamocela perciò tutti – la “Profezia” di Pasolini del 1962:

«Alì dagli Occhi Azzurri uno dei tanti figli di figli, scenderà da Algeri, su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini … le nonne e gli asini … Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici, e di camicie americane … saliranno a Napoli, e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle Città della Malavita. Anime e angeli, topi e pidocchi.

Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sotto terra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo essi che credettero in un Dio servo di Dio, essi che cantavano ai massacri dei re, essi che ballavano alle guerre borghesi, essi che pregavano alle lotte operaie (…) usciranno da sotto la terra per uccidere, usciranno dal fondo del mare per aggredire, scenderanno dall’alto del cielo per derubare, e prima di giungere a Parigi per insegnare la gioia di vivere, prima di giungere a Londra per insegnare a essere liberi, prima di giungere a New York, per insegnare come si è fratelli – distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della Storia Antica.

Poi col Papa e ogni sacramento andranno su come zingari verso nord-ovest con le bandiere rosse di Trotzky al vento …».

Ma lui, il prode difensore, ha resistito a ben 150 di loro finché ha potuto e con il Rosario in mano!