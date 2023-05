Lo pestarono con calci e pugni. Chiuse le indagini per otto indagati

Si sono chiuse le indagini preliminari nei confronti degli indagati per il pestaggio ai danni di Enrico Savarese. Il pubblico ministero dottor Ernesto Sassano, ha infatti inviato l’avviso di conclusione delle indagini e l’informazione di garanzia nei confronti di Antonio Bottone, Samuel Fiorentino, Giacomo Monti, Michele Di Costanzo, Vito Buono, Eros Precisano, Enrico Ursomanno e Davide Calise.

Questi sono indagati per il delitto di concorso in lesioni personali aggravate “perché – come si legge nell’avviso – in concorso tra loro, accerchiavano e picchiavano brutalmente Savarese Enrico colpendolo ripetutamente e con inaudita violenza con calci e pugni, in tal modo cagionavano allo stesso lesioni consistite in fratture multiple alle costole, al viso, al naso e trauma cranico, giudicate guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni. Con le aggravanti di aver agito in più persone riunite”. Il fatto accadde a Ischia lo scorso 4 settembre. Come da prassi, nell’avviso sono indicate tutte le facoltà e i diritti degli indagati, che peraltro hanno già indicato i loro difensori di fiducia.