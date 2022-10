Lo chef procidano Marco Ambrosino chiude al Regina Isabella le Summer Dinners

È stato un tributo a Procida, Capitale italiana della cultura 2022, la XVII edizione delle Summer Dinners che hanno raccontato un’isola di talenti che non ti aspetti in cui lo Chef è anche baritono in erba, il pescatore diventa poeta o la pittrice, senza alcuna scuola o Accademia alle spalle, davanti ad una tela intonsa crea con grande maestria d’istinto. E L’Assessore al turismo si palesa Chef per una sera.

Una sorpresa continua ha guidato questa nuova edizione di serate sotto le stelle che hanno visto protagonisti Chef nativi di Procida, oggi ambasciatori dell’alta cucina in Italia e all’estero, in un confronto in cui hanno vinto creatività, sapori e simpatia.

Così, dopo le performance di Gabriele Muro e della sua cucina mediterranea, di Marco Badalucci che ha portato i sapori del Sud a Lugano, di Domenico Scotto di Fasano in opera a Trieste, approda il 10 Ottobre all’Indaco dello Chef Pasquale Palamaro Marco Ambrosino, ex 28 Posti a Milano che ha lasciato a fine Luglio dopo 10 anni intensi in cui ha raccontato il Mediterraneo a modo suo. E lo ha fatto anche creando Collettivo Mediterraneo, un progetto editoriale nato dal bisogno di mettere in rete tutte le persone che possono avere un ruolo nel promuovere la salvaguardia dei mari e del suolo, la pesca etica, i produttori, gli allevamenti e l’agricoltura sostenibile. Un nuovo progetto bolle in pentola e potrebbe essere proprio la serata al Regina Isabella a svelare i progetti futuri di Marco Ambrosino.

Con lui alla chiusura dell’edizione ci sarà Leonardo Costagliola, Assessore al Turismo e alle Attività produttive del comune di Procida, che ha sostenuto con entusiasmo il “gemellaggio” gastronomico e artistico con Ischia, prendendone parte attiva con l’insalata di limoni che ha preparato in apertura conquistando lo stesso Chef Palamaro. Sarà lui a presentare il costume tipico dell’isola che rappresenta tutte le donne procidane, tradizionalmente chiamato Graziella.

Ogni edizione una nuova storia, un nuovo racconto che si snoda fra le testimonianze di ospiti che legano la loro esperienza di vita sempre al mare a cui Pasquale Palamaro ha legato la sua identità di Chef. “Il mare è la mia culla e la mia casa, vita e ispirazione, creazione e rispetto”. Acqua ufficiale della Rassegna Ferrarelle, cantine partner San Salvatore 1998, Casa Setaro, Cantina di Lisandro e Montalbera.