LND: «Non è colpa nostra»

Non è colpa nostra bensì della Federcalcio che non ha recepito la nostra istanza e quindi il CONI nella giunta dell’altro ieri non avrebbe potuto inserire il campionato di Eccellenza (e le altre competizioni regionali di vertice) tra quelli di “interesse nazionale”. E’ questa, in estrema sintesi, la posizione della LND che ieri mattina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il seguente comunicato. «La Lega Nazionale Dilettanti, in merito agli attesi indirizzi per la ripresa dell’Eccellenza e degli altri campionati regionali di vertice, compresi quelli di calcio femminile e di calcio a 5 (maschile e femminile), ha presentato al riguardo un’apposita comunicazione alla FIGC, nel pieno rispetto di tutti gli adempimenti di carattere formale ed istituzionale. Detta comunicazione, inviata lo scorso 8 febbraio – sottolinea la LND – oltre a formulare alla FIGC le istanze relative alla prosecuzione della stagione sportiva 2020-2021 per tutti i campionati regionali con un diretto collegamento alle competizioni nazionali organizzate dalla stessa Lega Dilettanti, contiene una dettagliata relazione sugli esiti del Consiglio Direttivo della LND tenutosi il 5 febbraio 2021. Le suindicate istanze, come è noto, sono riferite in primo luogo al riconoscimento, per le già citate categorie, del “preminente interesse nazionale” (che spetta al CONI per il tramite della FIGC) e di conseguenza anche alla richiesta di un’ulteriore proroga dei termini dei tesseramenti e dei trasferimenti dei calciatori e delle calciatrici fino al 31 marzo 2021, scadenza fissata ad oggi al prossimo 26 febbraio (domani per chi legge, ndr). La Lega Nazionale Dilettanti, non avendo ricevuto alcun riscontro – continua il comunicato LND – , nella giornata del 23 febbraio, ha quindi provveduto ad inoltrare alla FIGC una nuova comunicazione, al fine di sollecitare la stessa nel fornire le proprie indicazioni al riguardo, sia per quanto attiene l’avvio dell’iter da parte della FIGC presso il CONI, sia in ordine alla valutazione, da parte della stessa Federazione, sulle determinazioni assunte in modo unanime dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla ripresa della stagione sportiva 2020-2021».

LA FIGC RISPONDE – Vistasi presa “in mezzo” da LND e CONI, che sostengono lo stesso concetto, nel tardo pomeriggio la FIGC ha dovuto per forza prendere posizione. In una breve nota, ha avanzato la richiesta per lo spostamento dell’Eccellenza tra le competizioni di interesse nazionale. «La Federcalcio conferma di aver inviato formale richiesta al CONI al fine di condividere la “preminenza di interesse nazionale” per il Campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di far ripartire l’attività agonistica – scrive la FIGC –. Ciò in virtù del fatto che, come evidenziato da una specifica richiesta del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, suddetto campionato ha diretti collegamenti con il Campionato Interregionale e prevede le fasi finali nazionali. In attesa della necessaria autorizzazione da parte delle autorità di Governo, le modalità dell’eventuale ripresa saranno discusse nel prossimo Consiglio Federale, che sarà convocato nei primi giorni di marzo». Si parla con insistenza del 5 marzo. Dalle nostre parti si festeggia San Giovan Giuseppe della Croce. Sarà il santo ischitano a fare il “miracolo” tanto atteso da migliaia di calciatori?

G.S.

MERCATO: CHIUSURA IL 31 MARZO

Con il comunicato n. 171/A diramato ieri pomeriggio, la FIGC, su chiesta della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato il differimento dei termini dei tesseramenti e dei trasferimenti di calciatori e calciatrici sino al 31 marzo 2021.Fino a ieri, il termine era fissato al 26 febbraio. Il presidente Gravina ha deciso «in ragione delle mutate esigenze di programmazione dei campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei medesimi prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».