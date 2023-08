Lite tra barman e titolare a “Il Pescatore”, intervengono i Carabinieri

La scorsa notte a Sant’Angelo presso il rinomato locale “Il Pescatore” vi é stata una accesa lite tra il barman e il titolare della struttura. Gli animi si erano accesi dopo che il titolare aveva cominciato al suo dipendente la volontà di licenziarlo prima del termine del contratto (previsto per fine stagione).

L’uomo ha così iniziato ad andare in escandescenza e alla vista degli uomini della radiomobile dei Carabinieri ha inveito più volte verso i militari giunti per riportare la situazione alla normalità.

Il titolare del locale ha, infine, offerto un accordo con buona uscita al dipendente che ha accettato al termine di una lunga discussione.

Il barman, nome già noto alle forze dell’ordine, é stato denunciato per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale in quanto, nell’agitazione, ha minacciato di morte gli uomini in divisa.