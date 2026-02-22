domenica, Febbraio 22, 2026
type here...
cronacaIN EVIDENZALacco Ameno

Lite nel parcheggio di Villa Arbusto, un refertato al Rizzoli

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Un ordinario mercoledì pomeriggio trascorso nell’area di Villa Arbusto si è trasformato in un momento di forte tensione, culminato il ricorso alle cure dell’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno da parte di una delle persone coinvolte. La ricostruzione dei fatti, ancora parziale e affidata alle testimonianze dei presenti, parla di un acceso confronto che avrebbe visto protagonisti alcuni esponenti dell’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Pascale e alcuni cittadini.

La vicenda si inserirebbe in un contesto personale già segnato da attriti e incomprensioni, rimasti finora confinati nella sfera dei rapporti diretti tra i soggetti interessati. Nelle ultime settimane, tuttavia, il clima si sarebbe ulteriormente irrigidito, anche a seguito di una indecente e infamante campagna di delegittimazione personale tirata su ad arte da uno dei protagonisti. Dopo l’episodio di mercoledì, la questione sembra ora destinata a uscire definitivamente dall’ambito privato per approdare su quello formale, con la possibilità di esposti e denunce.

Secondo le prime informazioni raccolte, due persone avrebbero fatto irruzione nel parcheggio della struttura, rivolgendo a un terzo soggetto parole e atteggiamenti dai toni particolarmente accesi. L’alterco, rapidamente degenerato, avrebbe richiesto l’intervento dei presenti per evitare conseguenze ulteriori. Al termine del confronto, una delle persone coinvolte si sarebbe recata al pronto soccorso del Rizzoli per accertamenti e per la refertazione delle lesioni riportate.

Sulla dinamica restano ancora diversi punti da chiarire e non si esclude che nelle prossime ore possano emergere versioni differenti dell’accaduto. L’episodio, avvenuto in un luogo simbolico e frequentato come Villa Arbusto, riaccende l’attenzione sul clima politico e personale che si respira a Lacco Ameno e sul rapporto, sempre più delicato, tra amministratori e cittadini. L’eventuale formalizzazione di denunce potrebbe segnare un ulteriore passaggio, spostando definitivamente la vicenda dal piano dello scontro verbale a quello giudiziario.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos