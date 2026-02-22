Lite nel parcheggio di Villa Arbusto, un refertato al Rizzoli

Un ordinario mercoledì pomeriggio trascorso nell’area di Villa Arbusto si è trasformato in un momento di forte tensione, culminato il ricorso alle cure dell’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno da parte di una delle persone coinvolte. La ricostruzione dei fatti, ancora parziale e affidata alle testimonianze dei presenti, parla di un acceso confronto che avrebbe visto protagonisti alcuni esponenti dell’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Pascale e alcuni cittadini.

La vicenda si inserirebbe in un contesto personale già segnato da attriti e incomprensioni, rimasti finora confinati nella sfera dei rapporti diretti tra i soggetti interessati. Nelle ultime settimane, tuttavia, il clima si sarebbe ulteriormente irrigidito, anche a seguito di una indecente e infamante campagna di delegittimazione personale tirata su ad arte da uno dei protagonisti. Dopo l’episodio di mercoledì, la questione sembra ora destinata a uscire definitivamente dall’ambito privato per approdare su quello formale, con la possibilità di esposti e denunce.

Secondo le prime informazioni raccolte, due persone avrebbero fatto irruzione nel parcheggio della struttura, rivolgendo a un terzo soggetto parole e atteggiamenti dai toni particolarmente accesi. L’alterco, rapidamente degenerato, avrebbe richiesto l’intervento dei presenti per evitare conseguenze ulteriori. Al termine del confronto, una delle persone coinvolte si sarebbe recata al pronto soccorso del Rizzoli per accertamenti e per la refertazione delle lesioni riportate.

Sulla dinamica restano ancora diversi punti da chiarire e non si esclude che nelle prossime ore possano emergere versioni differenti dell’accaduto. L’episodio, avvenuto in un luogo simbolico e frequentato come Villa Arbusto, riaccende l’attenzione sul clima politico e personale che si respira a Lacco Ameno e sul rapporto, sempre più delicato, tra amministratori e cittadini. L’eventuale formalizzazione di denunce potrebbe segnare un ulteriore passaggio, spostando definitivamente la vicenda dal piano dello scontro verbale a quello giudiziario.