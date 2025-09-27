L’Italvolley travolge la Polonia e vola in finale ai Mondiali

PASAY (FILIPPINE) (ITALPRESS) – L’Italia della pallavolo maschile vince 3-0 contro la Polonia (25-21; 25-22; 25-23) e conquista la seconda finale mondiale consecutiva, la sesta di sempre. I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo domani alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Blengini, i polacchi sfideranno invece la Repubblica Ceca per il terzo e quarto posto.

Il primo set è iniziato col solito equilibrio, l’Italia è andata in difficoltà nella prima parte incassando quattro punti consecutivi. La squadra di De Giorgi si è rimboccata le maniche ricucendo lo strappo fino al 14 pari, poi il sorpasso nella parte finale: decisivi gli errori in battuta da parte della Polonia, gli azzurri hanno chiuso con un punto di Michieletto (21-25).

Il secondo parziale ha ricalcato il primo, dopo un iniziale svantaggio l’Italia ha pareggiato subito i conti sul 6-6. Gli azzurri hanno alzato il ritmo difendendo e aumentando la percentuali di battute punto, Bottolo grazie a un ace ha firmato il 17-14. Tanti gli errori da parte dei ragazzi di Nikola Grbic che però hanno ricucito lo svantaggio fino al 20 pari. L’equilibrio è durato fino al 22-22 quando l’Italia ha ingranato la quinta: in battuta è entrato Sani, che ha chiuso con un ace sul 25-22. L’Italia ha iniziato il terzo set andando subito sotto sul 5-1, il parziale è proseguito con i polacchi che hanno mantenuto quattro punti di vantaggio. Gli azzurri hanno invertito la rotta iniziando la rimonta e portandosi sul 18-18. Simone Anzani ha firmato il sorpasso con il muro sul primo tempo polacco, il 21-19 è stato firmato dall’ace di Sani. E’ stato Alessandro Michieletto a chiudere con un attacco e regalando all’Italia la finale contro la Bulgaria: per gli azzurri la chance di laurearsi campioni per la quinta volta.

