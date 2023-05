L’italiano, una lingua in crescita e da non sottovalutare

L’italiano non sarà certo la lingua anglosassone, quella più parlata al mondo, ma non va di certo sottovalutata o presa sottogamba. Conoscere l’italiano e saperlo parlare sia in modo scritto sia in modo parlato fluentemente presenta numerosi vantaggi, perciò è importante informarsi sulle offerte formative delle school of italian for foreigners. Si classifica con grande dignità come 23esima lingua più parlata al mondo, raggiungendo la quota di 65milioni di persone che la parlano come lingua madre e 3 milioni come seconda lingua. Sono quindi in totale 68milioni persone.

Tante persone, di fatto, parlano la lingua italiana in Albania, Grecia, America, Somalia, Sud Africa, Argentina, Irlanda, Romania, Repubblica Ceca, Brasile, Canada, Israele, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Belgio, Australia, Monaco, Messico, Monte Negro, Francia, Tunisia, Eritrea, Cile, Libia e tante altre zone del mondo, per un totale di 49. Non c’è da dimenticare, inoltre, che l’italiano è proprio la lingua ufficiale in sei paesi: in Italia, ovviamente, San Marino, Città del Vaticano insieme al latino, Slovenia insieme allo sloveno in alcuni comuni dell’Istria e in tutta la Svizzera, sebbene sia la lingua ufficiale soltanto nel Canton Ticino.

La lingua è molto gettonata negli Stati Uniti d’America per ovvi motivi storici, ossia i due grandi flussi d’immigrazione. Sono ben 709mila gli abitanti americani che la parlano, soprattutto perché molti di loro hanno famiglie italiane.

La storia della lingua italiana, le sue origini

Riassumere in poche battute la storia della lingua italiana risulta un’impresa al quanto ostica ma non impossibile! Risulta essere una lingua ricca di sfaccettatura e vanta una lunga e complessa evoluzione nell’arco dei tempi storici sotto ogni punto di vista: morfologico, fonologico, grammaticale. Tra le prime informazioni da fornire vi è quella che è una lingua romanza, ossia una lingua derivata dal latino. Risulta essere tra le principali lingue romane insieme allo spagnolo, il francese, il portoghese ed il rumeno. Deriva dal latino volgare, non il classico, ossia quello parlato dalla maggior parte del volgo. La lingua è stata codificata tra il Quattrocento e il Cinquecento, sulla base del fiorentino letterario del Trecento. Il primo documento tradizionalmente attribuito all’uso della lingua italiana è il Placito cassinese, detto anche Placito di Capua o Placito Capuano, ritrovato nel 960 d.C nell’abbazia di Montecassino e proveniente dal Principato di Capua.

Come imparare la lingua italiana, i consigli

Cambiare Paese è sempre difficile sotto ogni punto di vista, da quello logistico a quello affettivo, culturale ed economico. Una delle principali barriere è sicuramente la lingua. Il fatto di non parlare la lingua del posto, per l’appunto, può risultare disagiante per lo straniero che si sta stabilendo in Italia. Attualmente 8,7% dei residenti italiani sono di origine straniera, per un totale di circa 5,2 milioni di abitanti. La lingua si può imparare in tanti modi, a volte anche autonomamente, ma è sconsigliato. La lingua italiana è molto complessa, ricca e articolata sotto il punto di vista lessicale e grammaticale e perciò è preferibile affidarsi a degli esperti del mestiere e seguire un programma e degli intensive courses of italian in Milan. Con dei corsi intesivi si può passare in poco tempo da un livello base ad una certificazione linguistica anche di livello C1 o C2, a discrezione degli obiettivi prefissati. Integrarsi in un nuovo luogo è un processo complesso che richiede tempo, attenzione e giusta metodologia. L’apprensione di una nuova lingua, di conseguenza, non deve per nulla al mondo risultare una fonte di ansia o di stress ma deve essere un percorso a tappe volto a stimolare e incoraggiare l’allievo mediante un metodo interattivo e bidirezionale, ovviamente sostenuto da degli insegnanti professionisti che sappiano instaurare una profonda connessione umana ed empatica. I corsi, inoltre, non devono essere standard. Ogni straniero ha un background differente, delle esigenze e dei punti di partenza e di arrivo assolutamente privati e personali, proprio per tale ragione solitamente le classi sono organizzate e suddivise per età e nazionalità. L’approccio è totalmente umanistico, il focus è sugli studenti, sono loro i protagonisti dall’inizio alla fine del loro percorso. Ogni studente, inoltre, deve decidere se fare corsi di gruppi o individuali, da remoto o in presenza, se seguire corsi serali o mattutini. Tutto va valutato in base alle esigenze logistiche.