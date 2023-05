L’Italia sta sviluppando una moneta digitale?

Il fenomeno delle monete digitali è diventato dilagante da quando nel 2009 fu lanciata la prima criptovaluta, Bitcoin, la quale ha fatto da apripista per altri tipi di valute digitali simili come ad esempio Ethereum e BNB. Attorno alle monete digitali si è ormai sviluppato un intero settore, all’interno del quale nascono ogni giorno nuovi progetti ed ecosistemi basati sulla blockchain. Gli NFT e le stablecoin, ad esempio, rappresentano una evoluzione delle valute digitali, così come anche gli innumerevoli sviluppi della sicurezza sulle transazioni e della proprietà digitale grazie alla tecnologia blockchain.

Attualmente, dopo un periodo di molti alti e bassi, le monete digitali hanno acquisito un ruolo importante nell’economia mondiale, al punto che molti volti noti, come Elon Musk, hanno espresso commenti positivi su di esse e hanno cominciato a collezionarle e a utilizzarle. Sono sorte quindi nel tempo numerose criptovalute, spesso associate a progetti come ad esempio i giochi NFT e al metaverso che, secondo molti, saranno il futuro dell’industria videoludica e del lavoro, al punto da influenzare anche personaggi famosi come Verratti, il quale ha acquistato un’intera isola nel metaverso di Sandbox.

Insomma, quando si parla di criptovalute si parla di un mercato in enorme espansione, anche molto complesso e pericoloso (per via dell’alta volatilità di questo mercato non regolamentato). Questo però sembra essere sempre più metabolizzato da tutta la società, al punto che anche l’Europa ha cominciato a investire in un progetto per la creazione di una valuta digitale, ovvero l’Euro digitale. Questo progetto permetterebbe di rispondere alla domanda sempre più crescente di pagamenti elettronici, e riuscirebbe a garantire a tutti i cittadini dell’Eurozona di pagare ovunque senza alcun costo. L’Europa ha promesso un accesso facile alla criptovaluta e un’utilità nel suo utilizzo, poiché appunto senza costi.

Utilizzi della moneta digitale – Casinò online

Come viene utilizzata di solito la moneta digitale? Attualmente, si possono utilizzare le criptovalute come vero e proprio metodo di pagamento su quelle piattaforme che ne permettono l’utilizzo come molti casinò online. Su Ask Gamblers, oltre a una guida sulla smorfia napoletana dalla a alla z, è possibile trovare molte informazioni proprio in merito ai pagamenti accettati dai casinò online, i quali spesso prevedono pagamenti attraverso monete digitali.

I casinò online sono solo uno degli esempi di piattaforme che accettano criptovalute come metodi di pagamento, anche se questa metodologia non si è ancora diffusa in maniera capillare: ad esempio, non è possibile ancora pagare con criptovalute su Amazon.

I vantaggi e i rischi legati all’introduzione della moneta digitale europea

L’idea alla base della creazione dell’Euro digitalizzato è sicuramente molto all’avanguardia e la Banca Centrale Europea (BCE) ha tutte le intenzioni di portare avanti questo progetto, anche se potrebbe nascondere alcune insidie.

In primis, cambierebbero le abitudini giornaliere dei cittadini consumatori europei, che potrebbero utilizzare la valuta parallela in sostituzione delle banconote per i pagamenti nella zona Euro e potrebbero depositare direttamente i propri soldi presso la BCE, senza passare per le banche tradizionali.



La BCE quindi sarebbe la banca garante e tutto il mercato della moneta digitale europea verrebbe centralizzato in essa. Inoltre, con l’euro digitale, che non sostituirebbe ma semplicemente integrerebbe il denaro contante, si potrebbe avere una maggiore tracciabilità delle transazioni in modo tale da garantire sempre trasparenza e tracciabilità e sarebbe uno strumento atto anche a contrastare l’evasione fiscale.

Infine, un altro vantaggio legato all’introduzione della moneta digitale europea, potrebbe essere quello legato ai programmi di cashback già introdotti in passato dal governo italiano. Un programma che ricompensa il consumatore per l’utilizzo della valuta digitale sarebbe un modo sicuramente efficace per indurre i cittadini europei all’utilizzo dell’Euro digitale e sicuramente aumenterebbe la coesione e la regolamentazione in termini di politica economica.

Per quanto riguarda gli svantaggi, invece, essi sono relativamente pochi e sicuramente di minor rilevanza rispetto ai vantaggi. Essi riguardano soprattutto la gestione della privacy per quanto riguarda i tracciamenti dei pagamenti, mentre alcuni pensano che l’introduzione della valuta digitale europea potrebbe comportare una sproporzionata agglomerazione di potere in mano alla BCE.

Quando verrà introdotta la valuta digitale europea?

Prima di chiedersi quando, bisogna capire se la valuta digitale europea possa diventare realtà. Per il momento la questione è rimandata a ottobre di quest’anno, mese in cui la BCE deciderà se sia il caso di procedere verso l’introduzione di questa nuova valuta digitale. Ma, considerando che non solo l’Europa, ma anche molti altri Paesi del mondo stanno percorrendo questa strada, probabilmente anche noi italiani potremmo accedere al nuovo euro digitale. E quindi: quando verrà introdotta la valuta digitale europea? Dopo la fase istruttoria, che dovrebbe concludersi proprio ad ottobre di quest’anno potremmo avere più certezze, anche se la BCE ha confermato di voler introdurre la moneta entro il 2026.