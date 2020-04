L’Italia e la solita sinistra

Se secondo il partigiano Arno, “il vaccino per il fascismo non si è mai trovato”, allo stesso modo penso che la deriva sinistrorsa che ancora oggi cerca di pilotare il gregge del popolo italiano (impegnatissimo più che mai a badare ai fatti suoi anziché ribellarsi alla deriva di uno Stato sempre più incapace, oppressore e sanguisuga) sarebbe degna da tempo di una vera e propria rivoluzione.

E se normalmente non avrei scommesso un centesimo sulla capacità di noi Italiani, da nord a sud nessuno escluso, di opporci con forza e determinazione a un sistema che proprio non va e che mai come in questo periodo sta mostrando tutti i suoi limiti, adesso calpesto il mio naturale ottimismo: credo che, al pari della scena mostrata in un video virale apparso su WhatsApp negli ultimi giorni, pronto a riprendere il tentativo di asportazione da una banda con passamontagna di uno sportello Bancomat nei pressi di Montelupo Fiorentino, manca ben poco al momento in cui la disperazione di tante famiglie rimaste senza lavoro dopo l’emergenza coronavirus potrebbe presto portare ad un vero e proprio assalto ai supermercati, giusto per elencare una delle tante forme di ribellione che, nel nostro Paese, non può che nascere dal mero stato di necessità.

In un momento del genere, con un disastro economico dietro l’angolo, ci si preoccupa di sottacere ad ogni costo il problema di Zingaretti con le forniture di mascherine, quando se la stessa cosa fosse successa ad uno dei suoi predecessori di destra, dal Quirinale sarebbe stato ordinato un attacco militare alla Regione Lazio per spodestarne il “titolare”. E anziché pensare a tenere il fiato sul collo al Governo nazionale affinché prenda finalmente coscienza di ciò che ci serve sul serio, “la stampa di apparato” dà spazio alla passeggiata solitaria di Mattarella con la mascherina al Milite Ignoto, alle dichiarazioni e al ricordo di combattenti e reduci e ai nullafacenti che cantano “Bella Ciao” dai balconi. Contenti noi…