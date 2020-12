L’Istituto Vincenzo Telese : una scuola che è un progetto

L’Istituto Vincenzo Telese, con i suoi indirizzi e articolazioni (Alberghiero, Grafico-pubblicitario, Servizi commerciali per il Turismo, Centro di istruzione per gli adulti) vuole essere un progetto integrato per offrire alle isole di Ischia e Procida, un percorso formativo d’eccellenza che abbia un forte rapporto con la realtà produttiva e sociale del territorio.

Al contempo offrire un progetto di formazione che si colleghi con i percorsi di studio superiori. In tal senso si muovono le iniziative di studio e confronto con l’Unina di Napoli ( Dipartimento di Economia e Commercio e Corso di Laurea in Scienze gastronomiche mediterranee) l’Accademia di Belle Arti di Napoli e il confronto con le esperienze professionali delle eccellenze nei campi della ristorazione, del beverage, dell’accoglienza, della produzione grafico-pubblicitaria, dei servizio di moderna gestione delle aziende turistiche.

Giovedì 10 dicembre il primo incontro con la prof.ssa Della Corte su ” Sostenibilità e Turismo nel post-covid”.