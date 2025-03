L’Istituto IPS “V. Telese” diventa Official Supporter del Π-Day 2025 promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito

Anche quest’anno, il 14 marzo, si celebra il Π-Day, la giornata dedicata al π (pi greco), una delle costanti matematiche più affascinanti e studiate al mondo. L’Istituto “Telese” conferma il suo impegno nella promozione delle discipline scientifiche aderendo all’iniziativa come Official Supporter dell’evento nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino.

L’obiettivo del Π-Day 2025 è avvicinare i giovani alla matematica attraverso un approccio innovativo e coinvolgente, dimostrando come questa disciplina sia fondamentale non solo nello studio, ma anche nella vita quotidiana e in molteplici settori, dall’informatica all’arte, passando per le scienze applicate.

L’IPS “V. Telese”, in qualità di Official Supporter, si impegnerà a promuovere le attività previste dal Ministero, offrendo agli studenti la possibilità di partecipare a competizioni online, giochi matematici e attività interattive. Tutte le iniziative saranno accessibili dal sito della scuola mediante un codice dedicato, fornito agli studenti e ai docenti coinvolti.

L’evento rappresenta un’importante occasione di crescita e di apprendimento per gli studenti del “Telese”, che avranno modo di misurarsi con le sfide matematiche proposte, approfondendo concetti scientifici in un contesto stimolante e innovativo.