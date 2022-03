L’isola saluta Gennaro Della Vecchia

Geppino Cuomo | Sono quelle notizie che ti lasciano increduli. Avvenne la stessa cosa con altri che pure erano persone conosciute. Ricordo ancora la morte di Enzo Mazzella, la voce della disgrazia in un batti baleno fece il giro del comune e dell’isola, ma nessuno credette che fosse vera. Successe col nostro direttore di allora, Domenico Di Meglio. Si pensò immediatamente che fosse una burla. E fu dura digerirle una volta costatata la loro autenticità. La stessa cosa è successa per Gennaro Della Vecchia. Sono, erano, persone a cui difficilmente si associa la morte. A loro tocca l’alone dell’immortalità. Gente che segna un’epoca.

Non più giovanissimo, forse qualche acciacco negli ultimi anni e prudenze da osservare nella vita quotidiana, ma Gennaro anche se non lo vedevi da tempo, era sempre lì, presente nella vita quotidiana tua e di tutti gli altri. Capitava spesso che trovandosi a discutere del più e del meno fra amici, improvvisamente spuntava il nome di Gennaro, facendo presente una sua battuta, un suo comportamento, un suo detto, una sua firma in calce ad un avvenimento qualsiasi della nostra isola. Gennaro è sempre esistito, non è mai stato ragazzo e non è mai stato vecchio. Da studente lo ricordo coinvolto nelle varie associazioni studentesche, nel teatro lo ricordo padrone del Don Bosco ed erede naturale di Giannino Messina, altro mostro sacro della nostra isola. Da imprenditore lo ricordo coinvolto nella nostra vita mondana, intraprendente nel mondo dell’accoglienza sia alberghiera che termale e della ristorazione. Mai fermo, mai abbandonato a sè stesso.

La sua specialità, la prontezza di spirito, la battuta facile, la brillantezza della comunicazione. Era umano e come tale con pregi e difetti, ma onestamente non l ‘ho mai visto veramente “incazzato”, o meglio, anche quando lo era, non era come gli altri, da quell’aspetto negativo, ne usciva un momento di ilarità. Era un artista nel vero significato della vita. Non attore costruito, ma istintivo e naturale. La sua sfortuna era essere bloccato dall’isola, dove ci stava da padreterno, ma fosse nato sulla terraferma, avrebbe avuto ben altre possibilità, alla Troise, alla Verdone, alla Pieraccioni. In gioventù, quando in tanti fra i giovani il lunedì si portavano a Napoli per andare all’università, se a bordo c’era Gennaro se ne accorgevano tutti, perché si formava un capannello intorno a lui. Per scommessa, un caffè pagato, era capace di raccontare barzellette dal momento in cui il traghetto staccava dal molo, fino a quando a Napoli attraccava al molo Beverello. Ma le barzellette raccontate da Gennaro erano capolavori, recitate e non raccontate. Gennaro, al pari di pochi altri, rappresenterà il nostro recente passato negli anni futuri, è vissuto senza tempo e resterà fra di noi al di là del tempo.

CIAO GENNA’!

Cam, Stefano e Federico sono stati amati molti. Così come tutta la famgilia di “Villa Maria”, il quartier generale della famiglia Della Vecchia. I ricordi di Gennaro sono tanti, diversi, colorati, sempre pieni. L’abbraccio forte della direzione de Il Dispari è per Cam, Stefano e Federico. E in queste ore è impossibile non ricordare Tonino. Non c’è un motivo particolare, ma c’è una tristezza che si rinnova.

Caterina Mazzella

Apprendo con dispiacere della scomparsa di Gennaro,con il quale insieme a Cam e Gigi abbiamo condiviso speciali momenti di svago e di Amicizia nei ” favolosi anni 80″.Fu proprio nel giugno dell 80 che scegliemmo di festeggiare le nostre nozze al Rancho Fellone,gestito da Gennaro ( prima del passaggio al Punta Molino)Fu una Festa indimenticabile per noi sposi e per gli oltre 250 invitati che apprezzarono molto la professionalità di Gennaro e del suo team, un evento curato nei dettagli e con chef supervisore Renato Rugiani del Regina Isabella… Mi piace ricordarlo per i tanti bei momenti condivisi, sempre pronto alla battuta ,ironico,generoso , Amico. Un forte abbraccio a Cam ,inseparabile compagna di vita,ai figli,a tutta la famiglia Della Vecchia.Rip Gennaro,porta la tua allegria in Paradiso”

Katia Massaro

Che dispiacere sentire questa notizia, il mio caro amico con cui ho diviso il più bel periodo della nostra gioventù nella compagnia teatrale di Giannino Messina, lui Felice sosciammocca e io Dorotea Papocchia, diretti dal caro Gianpiero Escoffier😢alla famiglia il mio abbraccio fraterno😢

Adriano Esposito

Mi dispiace tantissimo, sono vicino alla amata Cam e a Stefani e Federico. Che riposi in pace il caro Gennaro nel regno di Dio.

Maria Rosaria Mazzella

Lo ricorderò per la sua sana ironia :aveva sempre la battuta pronta e ricca di sensibilità verso gli altri.Un caro abbraccio a Cam ,ai suoi adorati figli e a tutta la famiglia Della Vecchia.