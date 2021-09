L’isola nera nei racconti di andrea esposito. Questa sera a Forio InChiostro

C’è grande attesa ed entusiasmo intorno a questo esperimento-kermesse, fortemente voluto da Corrado Visone e dagli altri componenti del team organizzativo: innovativo fin dal titolo ForioInChiostro, giocando con le tinte, i toni e la location scelta per tutti gli eventi: il Chiostro di S.Francesco a Forio, piazza ex Muncipio. Nell’idea degli organizzatorisarà un vero e proprio festival, diviso per aree tematiche che promuoveranno la cultura del territorio, attraverso chi ci ha messo le proprie energie e competenze artistiche e intellettuali, un segno di ripartenza questo ritrovarsi intorno “al pozzo” del chiostro di Forio, come fosse un calamaio per ascoltare, discutere, mangiare, bere, guardare e godere del tempo che ci è mancato, quello dell’arte e della cultura in generale.

Nella prima domenica di settembre, il giorno 5 alle ore 19.30, il festival “gioca in casa” come si suol dire, ospitando un incontro informale, una vera e propria chiacchierata, con ANDREA ESPOSITO, il giallista più noto e apprezzato della nostra isola nonché tra i giovani scrittori più letti anche in questo tribolato 2021 (il suo ultimo racconto “Il Buio non esiste”, MZ Lab & il Dispari editori, ha staccato la quota di 4000 copie a fine agosto). Esposito farà un excursus tra i suoi racconti piu’ celebri, dal primo pluripremiato IL PAESE NASCONDE fino al suo sequel SANGHETURC, dove torna a raccontare la sua Forio, in uscita per fine anno ma con una piccola, speciale anteprima, per chi sarà “sotto al chiostro” domenica 5 settembre. Ad incalzarlo sarà il nostro direttore, GAETANO DI MEGLIO, chi meglio di lui? Dalle pagine di questo quotidiano è nato, due anni e mezzo fa, proprio da una “cattivissima” intuizione di entrambe, il personaggio di CIRO CARBONE, ispettore poi commissario a capo della polizia sull’isola, un pessimo elemento, lontanissimo anche dallo stereotipo dello sbirro bello e dannato come l’antico Marlowe o il moderno Harry Bosh. Carbone è pessimo e basta, usa male pc e cellulare, è corrotto ma non troppo, è lupo con le pecore e pecora tra i lupi, beve fuma e usa sporadicamente per se stesso una parte di quello che sequestra…di qualsiasi cosa si tratti. Eppure il cattivo poliziotto ha fiuto e intuito e i lettori, manco a dirlo, lo hanno amato da subito. Anticipiamo qualche passaggio, della chiacchierata tra Esposito e DiMeglio.

PERCHE’ CARBONE E’ COSI’ AMATO DAI LETTORI?

Perché ci concede l’alibi per essere come siamo, ci identifichiamo nelle sue mediocrità, nei suoi errori, nei suoi lati meschini, anzi tiriamo anche il classico sospiro di sollievo perché in fin dei conti siamo meglio di lui e questo ci gratifica

E INVECE, NON E’ COSI GIUSTO? NON LO SIAMO, NON SEMPRE?

Esatto, non lo siamo sempre. Carbone è l’immagine speculare di noi stessi, ma nello stesso tempo è la persona della porta accanto, il nostro vicino, il nostro migliore amico. Questo ci turba, ci infastidisce e ci fa pensare ma nello stesso tempo ci aiuta ad accettare la realtà così come è, invece di come vorremmo che fosse. Il Noir è questo, esattamente questo

IL NOIR E’ ANCHE QUESTO, VORRAI DIRE. PERCHE’ LO AMI? PERCHE’ L’HAI SCELTO?

Forse perché essendo nato come un sottogenere letterario del giallo, tanti tanti anni fa, oggi consente a chi scrive questo tipo di racconti sicuramente maggiore libertà di chi sceglie un altro tipo di racconto. Il Noir non è solo la storia di paura, ma anche una scelta letteraria, la scelta di raccontare la realtà senza infingimenti, senza concessione alla redenzione compassionevole, la realtà vera, a volte cruda ma altre volte meravigliosa e luminosa, a volte terribile e paurosa e altre divertente e allegra, la vita così come è davvero la racconta solo il Noir.

E CIRO CARBONE COM’E’ NATO?

Andrea – Questa è una domanda alla quale potresti rispondere anche da solo, visto che sei uno dei due genitori. Carbone nasce come tutti gli altri personaggi delle storie noir, o hard boiled metropolitano magari piu’ adatto alla sua personalità. Non è ispirato ad una persona reale precisa, ma a piu’ di una tipologia, uno stereotipo, una deformazione di personalita’, mixati e frullati tutti insieme fino a creare il personaggi, è così che nasce, da ciò che abbiamo visto, dalle persone che abbiamo incontrato, spesso duali, contraddittorie, cattivissime ma generose, corrotte ma idealiste. Questi paradossi non solo esistono, ma le contraddizioni sono il sale della realtà, è per questo che ci spiazzano, ci confondono e ci turbano.

COSI’ COME I CATTIVI A CUI DA LA CACCIA. PERCHE’ GLI AVVERSARI DI CIRO CARBONE GLI SOMIGLIANO COSI TANTO?

Perché l’Uomo Nero dei romanzi di Agatha Cristie e Conan Doyle non esiste piu’, semmai fosse esistito in quegli anni, ecco perché. I nuovi serial killer, gli stupratori seriali, i maniaci sessuali, i rapitori pedofili, sono perfettamente integrati, vivono tra noi, sono spesso e volentieri al nostro fianco nell’arco di un’intera vita, colleghi, amici, vicini di casa, il nostro terapeuta, il nostro salumiere, il nostro parroco. E’ chiaro che non tutti sono bellissimi, intraprendenti e dalla lingua sciolta come un TedBundy…o come Marco Prato del delitto Varani, così mirabilmente descritto da Nicola Lagioia, tanto per non “americanizzare” sempre gli esempi. Esistono gli introversi e cupi mostri, ma sono sempre piu’ rari e durano meno. Gli avversari di Carbone assomigliano a Carbone non solo perché sono integrati e capaci di mimetizzarsi, ma anche perché Carbone non è Hercule Poirot, non è un santo, un perfetto gentiluomo, ma un uomo di carne, ossa, sangue e debolezze esattamente come loro, a volte piu’ di loro.

LA VITA E’ UN MICROCOSMO QUINDI? E’ IL BENE E ILMALE CI SI MISCHIANO DENTRO?

Nei miei racconti tendo a raccontare dei microcosmi, piccole realtà sociali come l’isola d’Ischia o il paesino nel Matese o il luogo di mare in Costiera Amalfitana, ma è una strategia narrativa in fin dei conti. Il microcosmo è una metafora del mondo intero e il mondo intero è appunto cosi, duale, contraddittorio, il bene e il male si mischiano, spesso addirittura si confondono e questo ci turba, ci costringe a riflettere e ad accettare che il tempo di guardie-e-ladri nel quale il bravo poliziotto inseguiva e catturava sempre il cattivo sono finiti per sempre.