L’isola e il TAR. Secondo round il porto di Lacco Ameno

Gaetano Di Meglio | La storia del Porto di Lacco Ameno, che torna d’attualità in vista della prossima udienza al Tar Campania il 7 settembre, merita una riflessione diversa. Prima di iniziare vorrei che togliessimo di mezzo i nomi dei protagonisti: Giuseppe Perrella, Giacomo Pascale, Domenico De Siano, Giovanni De Siano e tutti gli altri.

Vorrei che, insieme, ci focalizzassimo sulla qualità amministrativa degli atti. Sulla loro efficacia e sulla qualità amministrativa espressa dal comune di Lacco Ameno. Un ente che, sia chiaro, al fine di gestire la delega specifica ha anche incaricato di assistere il RUP ad un collaboratore dello studio legale che lo patrocina in questo lungo e complesso contenzioso giudiziario.

Non faremo nessun viaggio nel passato dal concepimento del “Porto a Perrella” fino ad oggi e vorrei che la nostra attenzione sia focalizzata sui fatti che si sono susseguiti in quest’ultimo anno. Perché è questo percorso che ci consente di fotografare e ben illuminare la qualità amministrativa del comune di Lacco Ameno.

Un comune aveva affidato attraverso un programma di project financing la gestione di alcune MELE ad un contadino.

Ad Aprile 2021, il comune sgombera il contadino perché reo di essere inadempiente nel contratto di gestione delle MELE. Il contadino ricorre al TAR, il tribunale sospende lo sgombero e rinvia all’udienza di merito al 30 giugno.

Il 29 giugno 2021, il comune sgombera un’altra volta il contadino senza attendere la pronuncia del 30 e il contadino ricorre nuovamente al TAR. Questa volta il comune si ricorda che dopo poco tempo sarebbe scaduto il contratto.

Il TAR sospende un’altra volta lo sgombero e tutti gli altri atti emessi dal comune e rinvia all’udienza di settembre 2021. Udienza che dà ragione al contadino. Il comune ricorre al Consiglio di Stato che, a gennaio 2022, conferma le ragioni del contadino e conferma anche la nullità di tutti gli atti del comune.

Il contadino chiede al Comune di essere prorogato come tutti gli altri e ricevere la proroga Covid al fine di continuare a gestire le MELE. Il comune dice no, il contadino ricorre al TAR e il TAR gli dà un’altra volta ragione annullando, ancora una volta, tutti gli atti del comune.

Nel frattempo, però, sulla “questione” nazionale si pronuncia anche l’Adunanza Plenaria che conferma che la gestione delle MELE è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il contadino scrive al Comune e il comune fa finta di niente. Anzi, rilancia e prova a cacciarlo dalla gestione delle MELE.

Il comune va in giunta e, citando tutti gli atti che TAR e Consiglio di Stato gli avevano annullato, decide di gestire in proprio il campo di MELE. E, per questo, pubblica una nuova gara per l’affidamento dei servizi del campo di MELE. Partecipano in cinque, e tra questi anche il contadino che, però, viene escluso.

Il contadino ricorre al TAR e il TAR lo riammette a partecipare alla gara. Secondo il ragionamento del comune, le MELE erano senza gestione perché il contadino non era in regola, ma il contadino non poteva partecipare alla gara perché già gestiva le MELE. Il TAR si accorge della cazzata e riammette alla gara il contadino.

Mentre il contadino fa un nuovo ricorso al TAR contro la gara principale, il comune procede veloce per affidare la gestione delle MELE ad un altro contadino. Affida la gestione senza fare le verifiche richieste dalla commissione di gara ma il TAR accoglie il ricorso del contadino e annulla, un’altra volta, tutti gli atti emessi dal comune.

A questo punto, però, serve una piccola pausa. Il comune per la gestione della gara annullata dal TAR nomina una commissione di super esperti per la gestione delle MELE. Questa commissione di super esperti, nominati e pagati dal comune, mettono nero su bianco che il nuovo VINCITORE non è stato esaustivo nella gara e che molte cose vanno controllate prima di affidargli le MELE. Cosa fa il comune? Se ne frega e mostra quanto sia poco corretta la sua azione amministrativa. Il 26 luglio decide che il nuovo contadino è quello buono e il 27 luglio, senza fare i controlli, gli affida le MELE. E i dubbi dei super esperti nominati e pagati dal comune? Fermi perché non è finita qui la storia.

Contro questa gara, il contadino che gestisce le MELE di sapere tutto sul nuovo contadino che lo avrebbe battuto. Apriti cielo. Nella richiesta il comune che non aveva controllato nulla comunica le notizie anche ad un amico del nuovo contadino. Questo contadino dice che non lo conosce e che non ha mai firmato nessun aiuto.

La nuova gara del comune è farlocca a detta degli stessi che hanno vinto. Ma attenzione, perché la qualità amministrativa del comune di Lacco Ameno viene messa in discussione anche per un’altra particolarità.

Passano i giorni e dalla corrispondenza emerge che non solo l’avvalimento era falso ma che la ditta amica non aveva neanche i requisiti per poter gestire il campo di MELE:

Tutte che avrebbe dovuto controllare il comune di Lacco Ameno. Tutte cose che rientrano nella qualità amministrativa che dovrebbe garantire i cittadini di Lacco Ameno. Emerge solo che il comune di Lacco Ameno avrebbe volentieri ignorato tutte le leggi in vigore al fine di aggiudicare la gestione del campo di MELE ad un altro.

Questa è la sintesi, amara, di un anno di guerra tra il comune di Lacco Ameno e Giuseppe Perrella. Questa è la sintesi di un contenzioso giudiziario che ha un costo.

Tutta questa battaglia quanto è costata a Perrella? Possiamo anche dirci che “non ce ne fotte”, ma può un’azienda e un imprenditore – chiunque esso sia – essere costretto a combattere in questo modo e a questi costi?

Ma attenzione, gli avvocati non li paga solo Perrella. Tutt’altro.

Quanto è costato tutto questo giochetto al comune di Lacco Ameno che, fino ad oggi, ha perso in ogni grado di giudizio abbia partecipato?

Quanto hanno speso i cittadini di Lacco Ameno per provare a cacciare Perrella dal porto di Lacco Ameno senza riuscirci? La cosa peggiore, attenzione, è che Perrella si è solo limitato a difendersi dall’azione del comune di Lacco Ameno. Il privato ha dimostrato che tutto quello che ha prodotto il comune di Lacco Ameno era fatto male, era sbagliato e tutto è stato annullato o dal TAR o dal Consiglio di Stato perché redatti male e applicati peggio.

Nel frattempo, siccome le sentenze sono passate in giudicato e ci sono state anche più pronunce, il comune di Lacco Ameno si dovrà difendere dall’aver sbagliato l’anno scorso nei confronti di Perrella e di aver cagionato un danno al bilancio della Marina di Capitello del 2021.

Stessa scena per quanto è avvenuto e avverrà in questo anno 2022. Pensateci, cosa farà Perrella? Chiederà al Comune il danno arrecato al bilancio per la mancata gestione dell’approdo nei mesi scorsi? Certo! Chiederà i danni al comune per il potenziale mancato incasso? Certo!

Quello che dobbiamo tenere bene in mente, però, è che del futuro di Perrella (e aggiungo anche dei suoi dipendenti) non ce ne importa! Giuseppe Perrella farà un altro lavoro al pari dei suoi dipendenti: nessuno gli affidato il porto di Lacco Ameno per sempre, ma quello che ci interessa, invece, è capire come viene amministrato il Comune di Lacco Ameno. Nessun consigliere si rende conto che è arrivato il tempo delle dimissioni? Ma un po’ di vergogna quando comincerà a mostrare il suo rossore sul volto di questi signori che stanno arrecando un doppio danno ai loro cittadini: hanno il porto chiuso e un conto altissimo per la gestione pessima del contenzioso amministrativo instaurato con il gestore del porto.

Quanto costa ai lacchesi questo capriccio di Giovanni De Siano e degli altri componenti della maggioranza di Lacco Ameno?

Un atto di dimissioni collettive sarebbe onorevole per il futuro di Lacco Ameno e quella, sì, sarebbe una buona eredità che potreste lasciare ai vostri elettori: la libertà di essere amministrati da dirigenti competenti, che sanno quello che fanno, che non vengono umiliati con verbali da cui tutti sono scappati e dove campeggiano cancellature per intere porzioni.

Cantavano “Libertà, Libertà” e avevano la stessa euforia di Lucignolo sul “carro che trasportava i ragazzi” della favola di Collodi…

Nel frattempo, giusto per dirci tutta la verità, la gara che il comune di Lacco Ameno aveva affidato alla Marine Sub sas di Carannante Samuele & C è sospesa perché il segretario del comune di Lacco Ameno non ha ancora deciso che Vincenzo D’Andrea sia in conflitto di interessi o meno così come accusato da Marina del Capitello di Giuseppe Perrella.

Questa mattina la difesa del comune di Lacco Ameno, siamo sicuri, presenterà qualche altro atto al Tribunale. Questa storia è ancora lontana dall’essere scritta. Nel frattempo, una cosa è chiara: il disastro amministrativo di Lacco Ameno è sotto gli occhi di tutti.

E per tornare a Collodi, partirono entusiasti, si svegliarono asini!