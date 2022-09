L’isola e il TAR, primo round: la notte. Tra responsabilità, movida e controlli

Gaetano Di Meglio | Iniziamo una minicrociera in due tappe nella storia di quest’isola legata al TAR. Un’estate legata all’esito della pronuncia del tribunale amministrativo del Regione Campania. Due argomenti su tutto: la questione notte a Ischia e la questione porto a Lacco Ameno. Due storie emblematiche ed iconiche di un’isola che si deve interrogare sulla QUALITA’.

Qualità della vita. Qualità del divertimento. Qualità dei servizi diportistici. Qualità della classe amministrativa. Qualità delle forze dell’ordine. Qualità degli imprenditori. Qualità.

Un’assunzione di responsabilità e quello strano sentimento di casa

Il primo passo verso la soluzione di un problema è riconoscerlo. Sembra facile. Abbiamo vissuto un’estate più tranquilla delle scorse. Le forze dell’ordine hanno controllato in maniera complessiva il territorio. Sono stati eseguiti numerosi posti di blocco, sono stati identificati migliaia di turisti e di residenti sul territorio.

Le zone “calde” sono state tutte presidiate nel giusto mix tra controllo e libertà.

Certo, poi, abbiamo vissuto i soliti problemi dell’agosto ischitano. Non ci giriamo intorno, non facciamo come Adamo e non cerchiamo nessuna Eva su cui scaricare le nostre colpe, il problema d’agosto esiste.

Esiste come esiste in tutti i posti del mondo molto che ad ogni week-end hanno una mobilitazione, in media, di 75 mila passeggeri. E’ questa, infatti, la dimensione dei traffici sui nostri porti secondo i dati rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Ischia. Una missione punitiva al Gatto Bianco, una lite in zona Fortino, una ribellione (giusta, se leggiamo le recensioni) al Punta del Sole, una vile aggressione in un hotel di Ischia, tre episodi di violenza (gratuita e ingiustificata) tra il Valentino e il Papaleo, una mezza rissa al Mojito e delle mazzate “tra di loro” alle Petrelle.

Eppure abbiamo visto migliaia di persone in giro per l’isola, per le piazze, nelle serate. Le immagini delle serate da Casa D’Ambra, al Bagno Teresa, dal Rena al Negombo e nei vari luoghi dove giovani e altri hanno potuto soddisfare la loro voglia di “vita” si è scontrata con la realtà ischitana.

Un po’ di droga sequestrata e tanta altra riuscita a spacciare e a consumare. 16enni con l’erba a portata di mano con la rete locale di protezione. Qualche turista beccato con un po’ di “divertimento stupefacente” è la sotto traccia di quello che abbiamo visto, letto e vissuto.

Purtroppo, però, non ci siamo resi conto che siamo noi a creare l’habitat ideale affinché certi turisti si sentano a proprio agio. Abbiamo una missione buona (come il colesterolo) far sentire i turisti “a casa” e anche una cattiva, appunto, come il colesterolo (o il debito per dirla alla Draghi): non farli sentire a casa loro!

Perché? Perché gli ospiti di agosto sono particolari. Cercano il proprio habitat. E, come per gli episodi tra Valentino e Papaleo, alimentano le stesse strategie e le stesse manie per continuare con i loro stessi disegni criminosi.

Noi siamo quelli che insozziamo Barano e ogni altra periferia di monnezza da gennaio a dicembre. Siamo sempre noi che non riusciamo a capire che il silenzio in alcune ore è una ricchezza per tutti, ma lasciamo che il dibattito si polarizzi su “isola dei giovani” contro “isola dei vecchi”. Perché? Perché ci piace pensare che sul water front di Forio si possa fare il casino oltre le regole e le ordinanze e che il lungomare Aragonese sia un problema di chi ci soggiorna.

Invochiamo un carabiniere per ogni turista o meglio, per ogni figlio di turista. Puntiamo il dito su chi fitta e magari teniamo l’appartamento della nonna su Air qualcosa. Siamo un popolo pieno di contraddizioni e di ipocrisia. Ci piace puntare il dito e siamo campioni del mondo nel dire “c’è un altro problema” oppure “ecco la soluzione” o, peggio di tutti, “e lo sappiamo” oppure “è sempre stato così”.

Ultima, ma solo in ordine di tempo, bestia da mostrare nel circo delle cazzate: “il sindaco di Bacoli e i suoi strabilianti successi”. Pensate che c’è chi, sull’isola, si ammocca la scemenza dei “lavoratori” dal Reddito di Cittadinanza come un successo di Bacoli mentre a Serrara Fontana hanno già messo in ordine scale, tinteggiato ringhiere e lavorano da mesi! Assurdo. Dobbiamo affrontare il problema in maniera complessivo e, signori, da luglio ad oggi, non si è sentita la voce di un solo rappresentante istituzionale sulla vicenda. Al netto di Enzo Ferrandino che ha presentato le sue ordinanza e Giacomo Pascale che è andato contro l’azione della Polizia di Stato sul caso Valentino, poi c’è stato il silenzio.

Nessuno ha sentito il dovere istituzionale di sollecitare un dibattito civile sul tema. Ne parlo “post” agosto per puro tuziorismo (come facevano i teologici del Seicento alle prese con i casi di coscienza) perché sono convinto che siano parole al vento, centimetri di colonne sprecati e bit buttati in una società distratta, avulsa, infettata dal peggior populismo. Non a caso non esprime un’alternativa politica al sindaco in carica. Sintomo di quanto siamo messi male.

Nell’agosto che abbiamo appena vissuto non c’è nulla di nuovo degli altri mesi. Ho letto e sentito tante teorie sull’accoltellato casertano “in, con, su, per, tra e fra” al Valentino e non una su quella che ha ferito il giovane vocalist del Blanco. Ci preoccupiamo d’agosto e chiudiamo gli occhi su investe a Perrone. Uguale pericolo, uguale rischio. Noi diversi!

Il caso Valentino, la cronaca, la difesa della Questura

Dopo domani al TAR si discuterà della chiusura del Valentino per 30 giorni e del Mojito per 10 giorni. Da una parte gli imprenditori dall’altra l’avvocatura dello Stato e il comune di Ischia. Due udienze simili ma che poi, simili, non sono.

Quella del Valentino, sospesa come tutti sappiamo, dovrà essere difesa dallo Stato. Qui non si tratta di parteggiare per una delle parti, qui si tratta di capire la bontà degli atti emessi. La cronaca di questo agosto e degli episodi di violenza che tutti conosciamo, aiuteranno la causa di Bondavalli o, invece, saranno un colpo di grazia?

E’ vero, parliamo di calci, pugni, spranghe, bastoni e bottigliate. Di un ferimento al braccio con un’arma da taglio, di buttafuori (o forse tali) inermi davanti alle aggressioni o peggio che aggrediscono o che, in alcuni casi, intimoriscono le vittime che vogliono chiamare le forze dell’ordine. Questa sarà la strategia della Questura a difesa dell’ordine di chiusura sospeso dal Tar Campania?

Mojito all’attacco: evidente la “falsità” del verbale di accertamento

Dall’altro lato, invece, per la questione Mojito, il TAR non si pronuncerà. La vicenda, infatti, procede su un altro piano e lo scontro sarà imprenditore contro vigili urbani e si inizia il percorso che porterà alla querela di falso!

Secondo Ciro Di Meglio e i suoi avvocati i vigili urbani hanno dichiarato il falso nella redazione del verbale a sostegno della chiusura. Secondo Di Meglio, infatti, “nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale dei VV.UU. del 5 agosto 2022, all’esterno del locale “Il Mojto” non era in corso di svolgimento alcuna “attività di intrattenimento musicale e danzante” e, ancora, “le porte dell’esercizio, all’atto del predetto accesso, erano già chiuse e che, comunque, non vi era traccia di attività danzante svolta nello spazio esterno antistante il locale né della presenza di consolle per DJ o di qualunque altra apparecchiatura ivi allocata per la diffusione sonora”.

Davanti a tutto questo il Mojito chiederà al TAR di riconoscergli un termine per proporre querela di falso innanzi al Giudice per l’evidente la “falsità” del verbale di accertamento n. 252 del 5 agosto 2022.