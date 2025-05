L’isola d’Ischia per la Palestina libera, questa mattina sit in a Casamicciola

Questa mattina sull’isola d’Ischia si è aperta con un forte segnale di partecipazione e consapevolezza civile. In un momento storico segnato da tragedie umanitarie, la cittadinanza si mobilita per non restare indifferente di fronte al massacro del popolo palestinese.

La manifestazione pubblica, promossa dal Comitato Ischia per la Palestina Libera, si svolgerà domenica 25 maggio 2025 alle ore 10:00 in Piazza Marina a Casamicciola, con la presenza dell’avv. Mauro Buono, cassazionista, e di numerosi esponenti di realtà associative e sociali dell’isola.In un documento diffuso dal Comitato si legge: “Il massacro del popolo palestinese impone a tutti, senza alcuna distinzione, di esprimere un forte, profondo grido di dolore e di sdegno. Non si può tacere. Non possono tacere i governi, né quello italiano, né i comuni dell’isola d’Ischia.”

La manifestazione culminerà con l’esposizione della bandiera palestinese sulla cima dell’Epomeo, come gesto simbolico di solidarietà e richiesta di giustizia. L’appello è chiaro: cessazione dell’invio di armamenti, fine delle relazioni con Israele, sostegno politico e materiale al popolo palestinese e promozione di ogni iniziativa utile a garantire una Palestina libera.

Numerose le adesioni: ISKRA, PMLI Cellula d’Ischia, Italia Nostra, ANPI, VAS isola d’Ischia, La Mensa del Sorriso, CEIC, CESP Palestina, Fronte Unito dell’Ambientalismo, e molti altri.La pace non è un’ideologia, ma il risultato di giustizia e rispetto reciproco. Quando muore un bambino, ha perso l’intera umanità. Partecipare significa rifiutare la complicità dell’indifferenza.