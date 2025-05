L’ISOLA D’ISCHIA PER LA PALESTINA LIBERA, domani sit in a Piazza Marina

Domenica 25 maggio alle ore 10 in Piazza Marina a Casamicciola

Il programma prevede alcuni interventi di esponenti di varie associazioni, parteciperà il dr. Mauro Buono avvocato cassazionista. Il Comitato promotore ha diffuso un documento in cui si afferma: Il massacro del popolo palestinese impone a tutti, senza alcuna distinzione, di esprimere un forte, profondo grido di dolore e di sdegno per la complicità di tante grandi nazioni, Italia compresa, con la violenza inaudita che lo Stato di Israele continua a perpetrare a Gaza dove ogni giorno, da mesi, vengono massacrati migliaia di civili, di bambini, non solo con l’uso di armi micidiali ma anche con l’incredibile, insopportabile blocco di ogni tipo di aiuto umanitario.

Dinanzi a tale spettacolo terrificante nessuno può tacere: non possono tacere i governi, non può tacere il governo italiano, non possono tacere i comuni dell’isola d’Ischia.

La manifestazione promossa sull’isola che si concluderà con la esposizione di una bandiera palestinese issata sulla più alta cima dell’Epomeo, vuole coinvolgere tutti, giovani, donne, anziani, lavoratori, intellettuali, artisti, la stampa, associazioni, le chiese presenti sull’isola, gli studenti, esponenti politici, sindaci ed amministratori, nella richiesta allo Stato ed al governo italiani di: cessare ogni invio di armamenti; cessare ogni tipo di relazioni con Israele; garantire sostegni di tipo politico, operativo ed economico al popolo palestinese; promuovere ogni iniziativa utile a garantire una Palestina libera Palestina

Vieni anche tu, non essere complice col tuo silenzio e la tua indifferenza

Hanno già aderito: Assoc.cult. “ISKRA”, PMLI Cellula d’’Ischia, assoc. Yoga ischia “il germoglio”, Fronte Unito dell’Ambientalismo, VAS isola d’Ischia, “La Mensa del Sorriso”, Italia Nostra, CEIC-Centro Etnografico Campano, La Stanza-spazio sociale isola d’Ischia, Amici de “il continente”, Gruppo “Ischia Araba”, ANPI isola d’Ischia, CESP Palestina, Comitato Rio Corbore, Comitato “Salviamo Ischia Ponte”, Assoutenti Campania, SprintPrint.

Altre adesioni possono essere inviate a ischiaperlapalestinalibera@gmail.com