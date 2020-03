L’isola d’Ischia e i tamponi eseguiti prima del “positivo”

In ossequio ai dettami dell’Istituto Superiore della sanità e del ministero della salute sul territorio isolano sono stati eseguiti 5 tamponi complessivamente per verificare l’origine di uno stato influenzale segnalato ai sanitari dagli stessi utenti. Fermare il virus e al tempo stesso frenare l’allarmismo che rischia di scatenare l’opinione pubblica di Paesi a noi confinanti è l’imperativo. C’è in tal senso i controlli attuati ad Ischia ne sono la testimonianza.

Due casi, negativi verificati e segnalati a fine gennaio inizio febbraio.

La prima vera vicenda legata all’esplosione del caso si è registrata lunedì 24 febbraio ed ha riguardato un uomo residente a Forio che ha segnalato, come indicato dalle autorità, il suo stato influenzale. L’uomo è stato vistato lunedì da due sanitari, un medico ed un infermiere del 118, presso la sua abitazione a Panza in Forio e sottoposto a tampone poi inviato al Cotugno di Napoli.L’esito del test specifico da Coronavirus 24 ore dopo è stato negativo.

L’altro caso in osservazione è di martedi 25 febbraio. Una donna di Ischia ha richiesto i presidi sanitari previsti dal protocollo emergenziale in quel del Rizzoli di Lacco Ameno. Il nosocomio lacchese ha in dotazione presidi di protezione individuale come tutte le altre strutture di competenza dell’azienda, anche prima dell’allarme COVID-19.

La donna si è presentata spontaneamente ai sanitari dopo essere rientrata da un viaggio in Corea. Sottoposta a tutte le analisi ed ai controlli di rito le è stato eseguito il tampone per inviare i prelievi e quanto necessario ancora al Cotugno di Napoli che nelle ore successive ha reso gli esiti negativi del test.

In attesa degli esiti la donna è stata ricoverata da sola, isolata dagli altri pazienti in un ambiente ben protetto e sterile del reparto di Terapia Intensiva in attesa degli esiti degli esami sui tamponi. Ricovero a scopo precauzionale e come previsto dai protocolli.

Con il caso di ieri del turista Bresciano questo su Ischia sarebbe il quinto caso da gennaio allo scoppiare del caso coronavirus di questi giorni posto sotto stretta osservazione. Il presidio locale come nel resto della regione è dotato di un’area di isolamento per ora occorre attenersi alle linee guida e comprendere di dover assumere le dovute cautele non per tutti ma solo a chi è a contatto coi casi sospetti .

