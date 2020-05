L’isola di Ischia si apre alla “Fase 2”: 606 arrivi e 624 partenze

Ida Trofa | Pronti partenza via. Siamo oltre il porto. Anche Ischia, sulle vie del mare, si affaccia la “Fase 2”. Anche la mobilità insulare comincia a mostrare le prime fibrillazioni. I flussi, gradualmente, non senza contrattempi, cominciano a riavviarsi da e per la terraferma al termine di un periodo di difficile isolamento. L’Emergenza Covid-19 nella “Fase 1” aveva portato le isole del Golfo ad una mobilità ridotta quasi a zero. Non è stato un maxi esodo di quelli di antica memoria, sicuramente, però, i segnali che giungono dagli imbarchi e dagli sbarchi nei tre porti isolani ci danno un quadro esaustivo di un paese che timidamente comincia ad uscire dalla sua particolare quarantena.

Il lockdown allenta le maglie e i mezzi di trasporto via mare fanno registrare quasi il tutto esaurito. Non si è trattato di un assalto alle isole quanto della ripresa della mobilità infraregionale. Centinaia di ischitani, pendolari, hanno ripreso i loro impegni oltre lo Smart working in concomitanza con lo sblocco di diverse aree e settori lavorativi del paese. I numeri ci vengono forniti dal Comandante del Circomare Ischia, Andrea Meloni: “Siamo a 606 arrivi e 624 partenze. Il numero è maggiore rispetto alla media dei giorni precedenti. Quando in settimana avevamo mediamente tra le 350 e 370 persone in arrivo e altrettanti in partenza”. Leggendo proprio i numeri rilevati dalle autorità, va considerato che è comunque alto il numero delle partenze.

Anche più alto degli arrivi. “Ora non può essere confermato, ma quasi certamente credo che il numero testimoni anche un aumento di pendolari” spiega il Comandante Meloni. Molto probabilmente, fosse stato alto solo il dato degli arrivi in ingresso nei porti isolani di Ischia, Casamicciola avremmo potuto fare considerazione doverose e diverse. Ischia continua, così, a combattere con la necessità di filtrare i movimenti sperando di poter arginare, se non fermare, il contagio e prevenire con i controlli il rischio biologico legato al Coronavirus. Di concerto con le rispettive prefetture territoriali sono state create squadre composte da personale delle forze dell’ordine e personale sanitario per consentire, con immediatezza, i controlli del caso. Al momento è tutto in itinere.

Oltre ai presidi di controllo già in essere agli scali è in previsione la creazione di postazioni sistemate nei luoghi abituali d’arrivo e partenza. Proprio per cercare di intercettare il maggior numero di casi di contagio possibili. In caso di temperatura alterata o di palesi sintomi di malattia, saranno disponibili test rapidi per un primo controllo in attesa dell’arrivo dei mezzi del 118 che trasferiranno immediatamente i viaggiatori al più vicino ospedale per le verifiche del caso. Al momento, però, si tratta di ipotesi futuribili.

Queste prime 24 ore solo stati solo la nostra “prova di vita”. Nei prossimi giorni se ci sarà qualche problema le autorità potrebbero fermare tutto. Regione e Istituto Superiore di Sanità devono monitorare la diffusione del virus ed ogni settimana si farà il punto per capire fino a dove si può andare e quanto allentare le maglie per riaprire al mondo. Si farà la fila al porto, agli imbarchi e agli sbarchi e si arriverà, inevitabilmente, in ritardo a lavoro e non solo. Sarà tutto più lento, chissà quanto per tempo sarà necessario. Però abbiamo cominciato finalmente. E chi ben comincia è a metà dell’opera.