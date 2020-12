L’isola di Capri “in zona gialla”

Quando c’è chi conosce il proprio territorio e, diciamolo, deve ammininstrare 7mila cittadini e non 60mila, accade ció che sta avvenendo sull’isola di Capri.

I comuni di Capri ed Anacapri, infatti, a partire da oggi hanno disposto, con due ordinanze, che sull’isola si applichino le norme della fascia gialla e non quelle della zona arancione, come previsto invece dall’ordinanza di De Luca. Quindi i ristoranti potranno aprire e svolgere servizio ai tavoli fino alle 18.00.

I sindaci, come si legge nel testo del dispositivo comunale, ritengono che la particolare condizione dell’isola e i controlli agli imbarchi garantiscano a sufficienza la sicurezza senza bisogno di ulteriori restrizioni, e intendono adeguarsi alle disposizioni del ministero della Salute invece che a quelle della Regione.

Il testo

Premesso che nel periodo da Novembre a Marzo da sempre si verifica sull’isola di Capri un naturale fenomeno di forte riduzione sia della popolazione stanziale, sia dei flussi turistici, nonché di

progressiva chiusura per tutto il periodo invernale degli esercizi commerciali, con una lieve ripresa, solitamente solamente nel periodo delle festività natalizie;

Considerato che tale fenomeno si è accentuato in questo anno proprio in ragione dell’attuazione delle disposizioni nazionali e regionali di contrasto alla diffusione epidemiologica e che anche per il periodo natalizio non si prevedono afflussi di persone sul territorio;

Verificato inoltre che i numeri del contagio sul territorio sono da tempo molto contenuti e che, ad oggi, non si registrano focolai di diffusione, ma solo sporadici casi di positività;

Considerato