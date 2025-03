L’Isola che brilla. I due volti dell’eccellenza ischitana: Aniello Di Masso e Federica Maltese premiati dalla Regione Campania

Si è svolta nella mattinata di giovedì 20 marzo, presso la Sala De Sanctis della sede della Regione Campania, la cerimonia di consegna dei “Voucher Talenti”, l’iniziativa regionale rivolta a giovani tra i 14 e i 35 anni che si sono distinti per merito, talento e impegno in vari ambiti, dalla musica alla scienza, dallo sport all’arte. Cinquantacinque i ragazzi premiati, ognuno con un voucher del valore di 5.000 euro, pensato per sostenere percorsi di formazione e crescita personale, anche all’estero.

Il presidente Vincenzo De Luca, affiancato dall’assessore Lucia Fortini, ha parlato ai giovani con parole cariche di speranza e orgoglio: «Abbiamo una qualità umana e una fantasia nei nostri ragazzi che è unica al mondo. Questo contributo vuole essere un segno di fiducia e incoraggiamento». L’iniziativa è parte del programma “Sostegno Talenti – Azione A”, sostenuto dalla Regione con il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e attuato da Scabec.

Tra i protagonisti dell’evento, due giovani ischitani si sono distinti per il loro straordinario percorso: Aniello Di Masso, studente del Liceo Buchner di Ischia, e Federica Maltese, allieva dell’Istituto Mattei di Casamicciola. Le loro storie sono simbolo di dedizione, talento e amore per la conoscenza.

Aniello Di Masso: la passione per la scienza e il cuore colmo di gratitudine

Con la voce commossa e lo sguardo fiero, Aniello Di Masso, 17 anni, ha incantato i presenti con un discorso denso di significato. Studente del quarto anno del Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate) al Liceo Statale “G. Buchner” di Ischia, Aniello ha ringraziato le istituzioni per l’impegno concreto verso i giovani. «Il supporto che riceviamo oggi mette in evidenza quanto sia fondamentale credere nei giovani», ha dichiarato, con parole che hanno toccato il cuore della platea.

Il giovane talento ha voluto condividere il riconoscimento con chi lo ha accompagnato nel suo cammino: la dirigente scolastica Assunta Barbieri, il docente e mentore Giuseppe Grella, e soprattutto il professore Raffaele Campanile, “fonte di ispirazione” nella sua crescita accademica. «Grazie al suo incoraggiamento – ha detto – trovo sempre la forza di mettermi in gioco».

Aniello ha anche evidenziato il prezioso supporto ricevuto dall’Associazione Scienza e Scuola e dalla Scuola Superiore Meridionale, realtà che gli hanno permesso di partecipare a iniziative formative di livello nazionale e internazionale.

«Questo premio è più di un aiuto economico: è una spinta a credere nelle nostre capacità e a costruire un futuro di valore», ha concluso Aniello, simbolo di un Sud che sogna in grande.

Federica Maltese: l’orgoglio dell’Istituto Mattei di Casamicciola

Altro volto dell’Isola d’Ischia ad essere premiato è quello di Federica Maltese, giovane promessa dell’Istituto Mattei di Casamicciola. Presente alla cerimonia accompagnata dal dirigente scolastico Salvatore Calise, Federica è stata lodata per la sua costanza, il talento e la capacità di rappresentare con dignità e impegno la sua scuola e la sua comunità.

Durante la cerimonia, le parole del Presidente De Luca e dell’Assessore Fortini hanno sottolineato come questi riconoscimenti non siano semplici premi, ma veri e propri strumenti di motivazione e speranza per i ragazzi. “Vogliamo che le nostre eccellenze restino nella nostra regione”, ha dichiarato l’assessore Fortini, ribadendo l’importanza di trattenere i cervelli e i cuori migliori sul territorio.

Federica, esempio di equilibrio tra passione e responsabilità, ha rappresentato non solo se stessa ma anche l’intero mondo scolastico ischitano, dimostrando che anche dalle piccole realtà possono emergere grandi eccellenze.

Un investimento sul futuro: il significato dell’iniziativa

Il bando “Voucher Talenti” rientra in una più ampia strategia regionale che punta a costruire una Campania giovane, dinamica e competitiva, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e dell’UNESCO. In un’epoca in cui spesso si parla di fuga di cervelli, la Regione sceglie di investire nella formazione, nell’integrazione e nella mobilità dei suoi ragazzi, offrendo strumenti concreti per coltivare sogni e trasformarli in progetti reali.

Ischia, con Aniello e Federica, ha dato un contributo prezioso a questa visione: due giovani diversi ma accomunati dalla stessa voglia di crescere, imparare e restituire al proprio territorio il frutto del proprio impegno.

L’Isola che brilla

I successi di Aniello Di Masso e Federica Maltese testimoniano quanto l’isola d’Ischia sia fertile terreno di talenti. Le loro storie sono uno stimolo per tutti i giovani del territorio: con determinazione, passione e il giusto sostegno, nessun traguardo è irraggiungibile.

L’augurio è che queste esperienze diventino il punto di partenza per una rete sempre più solida tra scuola, istituzioni e famiglie, perché – come ha ricordato De Luca – “le radici non si dimenticano, e il futuro si costruisce partendo da ciò che siamo”.