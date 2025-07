“L’Isola bruna”: quando la letteratura diventa viaggio dell’anima

Nella serata di giovedì, nella gremita sala consiliare del Comune, è stato presentato “L’Isola bruna”, l’opera prima di Gioacchino Francesco De Candia, autore procidano che ha saputo trasformare parole e visioni in un libro denso, raffinato e profondamente umano.

Un’opera che, sin dal titolo, sfugge alle definizioni canoniche. Non è, o almeno non solo, un romanzo. È un racconto corale, stratificato, simbolico, capace di spaziare dal realismo alla poesia, dalla memoria alla riflessione esistenziale. Come ha più volte sottolineato l’autore durante la presentazione, “L’Isola bruna” non è Procida, ma la sua anima. Un’isola mai nominata, eppure riconoscibile, che diventa specchio dell’uomo, dei suoi cambiamenti, delle sue fragilità.

Gioacchino De Candia ha raccontato la genesi del libro con la stessa profondità che si ritrova nelle pagine della sua opera. Un’idea nata tempo fa, cresciuta attraverso letture, studi e osservazioni, e ispirata da grandi maestri del Novecento italiano come Gadda, Buzzati, Pasolini, Landolfi e Manganelli. Autori che, come fari nella notte, hanno guidato lo stile ricercato ma accessibile del libro, denso di rimandi culturali e morali.

La sua scrittura, come ha spiegato l’autore, non è mai fine a se stessa, ma strumento per evocare, trasmettere, coinvolgere. Non a caso, la narrazione si sviluppa su più livelli e chiede al lettore di rallentare, di rileggere, di ascoltare davvero. È una letteratura che resiste alla superficialità, che invita all’approfondimento, che chiede tempo e restituisce emozioni.

Durante la presentazione, c’è stato spazio anche per l’emozione autentica. Gioacchino non ha nascosto il turbamento nel leggere alcuni passi dell’opera ad alta voce. Fino a quel momento quelle parole erano solo sue e dopo sono invece diventate di tutti. Un passaggio delicato e potente, che ogni autore conosce bene: il momento in cui la propria creazione smette di essere solo intima e diventa patrimonio condiviso.

Tra il pubblico, anche i genitori dell’autore: presenti, discreti, sinceramente commossi per quanto ascoltato. Il loro sguardo, attento e fiero, ha restituito l’immagine di una famiglia profondamente legata alla cultura e alla parola.

Più che una semplice presentazione, quella di “L’Isola bruna” è sembrata, per molti presenti, una vera e propria lezione. Una di quelle lezioni che restano, che risvegliano l’urgenza di leggere, di capire, di andare oltre le superfici. Ascoltando Gioacchino, la mente è tornata ai tempi dell’università, a quei professori che ci spingevano a cercare le note a piè pagina, a soffermarci su vocaboli inusuali, a riflettere sul senso profondo di uno stile narrativo.

E forse è proprio questa la lezione che ci lascia Gioacchino Francesco De Candia con la sua opera: non fermiamoci alle frasi ad effetto, non accontentiamoci di una lettura veloce. Cerchiamo l’essenza nei dettagli, nella poesia nascosta tra le righe, nei silenzi che la buona letteratura sa evocare.

“L’Isola bruna” è un libro che non si esaurisce in una lettura. È un’opera che si rilegge, che si scopre piano, che invita alla lentezza e alla riflessione. Il suo autore, con rigore e passione, ha costruito un’opera che aspira a durare, a lasciare traccia, a generare una “radiazione di fondo” nella memoria di chi legge.

Un libro che nasce da un’urgenza interiore, ma che diventa voce collettiva. Un appuntamento che ha lasciato il segno. E un autore, Gioacchino Francesco De Candia, da seguire con attenzione, perché la sua voce – come quella dei veri scrittori – non si dimentica facilmente.